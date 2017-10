BC-FBC–Schedule,9th Add

By The Associated Press

SOUTH ALABAMA (1-4) 27 at Mississippi 47 7 Oklahoma St. 44 45 Alabama A&M 0 23 Idaho, 2OT 29 16at Louisiana Tech 34

Oct. 11 at Troy, 8 p.m.

Oct. 21 Louisiana-Monroe, TBA

Oct. 26 at Georgia St., 7:30 p.m.

Nov. 4 Louisiana-Lafayette, TBA

Nov. 11 Arkansas St., TBA

Nov. 18 at Georgia Southern, 3 p.m.

Dec. 2 at New Mexico St., 4 p.m.

SOUTH CAROLINA (4-2) 35 NC State 28 31 at Missouri 13 13 Kentucky 23 17 Louisiana Tech 16 17 at Texas A&M 24 48 Arkansas 22

Oct. 14 at Tennessee, TBA

Oct. 28 Vanderbilt, TBA

Nov. 4 at Georgia, TBA

Nov. 11 Florida, TBA

Nov. 18 Wofford, TBA

Nov. 25 Clemson, TBA

SOUTH FLORIDA (5-0) 42at San Jose St. 22 31 Stony Brook 17 47 Illinois 23 43 Temple 7 61at East Carolina 31

Oct. 14 Cincinnati, 7:30 p.m.

Oct. 21 at Tulane, TBA

Oct. 28 Houston, TBA

Nov. 4 at UConn, TBA

Nov. 16 Tulsa, 8 p.m.

Nov. 24 at UCF, TBA

SOUTHERN CAL (5-1) 49 W. Michigan 31 42 Stanford 24 27 Texas, 2OT 24 30 at California 20 27at Washington St. 30 38 Oregon St. 10

Oct. 14 Utah, 8 p.m.

Oct. 21 at Notre Dame, 7:30 p.m.

Oct. 28 at Arizona St., TBA

Nov. 4 Arizona, TBA

Nov. 11 at Colorado, TBA

Nov. 18 UCLA, TBA

SOUTHERN MISS. (3-2) 17 Kentucky 24 45 Southern U. 0 28at Louisiana-Monroe 17 28 North Texas 43 31 at UTSA 29

Oct. 14 UTEP, 7 p.m.

Oct. 21 at Louisiana Tech, 7 p.m.

Oct. 28 UAB, 7 p.m.

Nov. 4 at Tennessee, TBA

Nov. 11 at Rice, 3:30 p.m.

Nov. 18 Charlotte, 3 p.m.

Nov. 25 at Marshall, 2:30 p.m.

STANFORD (4-2) 62 Rice 7 24at Southern Cal 42 17at San Diego St. 20 58 UCLA 34 34 Arizona St. 24 23 at Utah 20

Oct. 14 Oregon, 11 p.m.

Oct. 26 at Oregon St., 9 p.m.

Nov. 4 at Washington St., TBA

Nov. 10 Washington, 10:30 p.m.

Nov. 18 California, TBA

Nov. 25 Notre Dame, TBA

SYRACUSE (3-3) 50 CCSU 7 23Middle Tennessee 30 41 Cent. Michigan 17 26 at LSU 35 25 at NC State 33 27 Pittsburgh 24

Oct. 13 Clemson, 7 p.m.

Oct. 21 at Miami, TBA

Nov. 4 at Florida St., TBA

Nov. 11 Wake Forest, TBA

Nov. 18 at Louisville, TBA

Nov. 25 Boston College, TBA

TCU (5-0) 63 Jackson St. 0 28 at Arkansas 7 56 SMU 36 44at Oklahoma St. 31 31 West Virginia 24

Oct. 14 at Kansas St., Noon

Oct. 21 Kansas, TBA

Oct. 28 at Iowa St., TBA

Nov. 4 Texas, TBA

Nov. 11 at Oklahoma, TBA

Nov. 18 at Texas Tech, TBA

Nov. 24 Baylor, Noon

TEMPLE (3-3) 16at Notre Dame 49 16 Villanova 13 29 UMass 21 7at South Florida 43 13 Houston 20 34at East Carolina 10

Oct. 14 UConn, Noon

Oct. 21 at Army, Noon

Nov. 2 Navy, 8 p.m.

Nov. 10 at Cincinnati, 7 p.m.

Nov. 18 UCF, TBA

Nov. 25 at Tulsa, TBA

TENNESSEE (3-2) 42at Georgia Tech, 2OT 41 42 Indiana St. 7 20 at Florida 26 17 UMass 13 0 Georgia 41

Oct. 14 South Carolina, TBA

Oct. 21 at Alabama, TBA

Oct. 28 at Kentucky, TBA

Nov. 4 Southern Miss., TBA

Nov. 11 at Missouri, TBA

Nov. 18 LSU, TBA

Nov. 25 Vanderbilt, TBA

