BC-FBC–Schedule,8th Add

OREGON (4-3) 77 S. Utah 21 42 Nebraska 35 49 at Wyoming 13 35 at Arizona St. 37 45 California 24 10 Washington St. 33 7 at Stanford 49

Oct. 21 at UCLA, 4 p.m.

Oct. 28 Utah, TBA

Nov. 4 at Washington, TBA

Nov. 18 Arizona, TBA

Nov. 25 Oregon St., TBA

OREGON ST. (1-6) 27at Colorado St. 58 35 Portland St. 32 14 Minnesota 48 23at Washington St. 52 7 Washington 42 10at Southern Cal 38 33 Colorado 36

Oct. 26 Stanford, 9 p.m.

Nov. 4 at California, TBA

Nov. 11 at Arizona, TBA

Nov. 18 Arizona St., TBA

Nov. 25 at Oregon, TBA

PENN ST. (6-0) 52 Akron 0 33 Pittsburgh 14 56 Georgia St. 0 21 at Iowa 19 45 Indiana 14 31at Northwestern 7

Oct. 21 Michigan, 7:30 p.m.

Oct. 28 at Ohio St., 3:30 p.m.

Nov. 4 at Michigan St., TBA

Nov. 11 Rutgers, Noon

Nov. 18 Nebraska, TBA

Nov. 25 at Maryland, TBA

PITTSBURGH (2-5) 28Youngstown St. 21 14 at Penn St. 33 21 Oklahoma St. 59 17at Georgia Tech 35 42 Rice 10 24 at Syracuse 27 17 NC State 35

Oct. 21 at Duke, 12:20 p.m.

Oct. 28 Virginia, TBA

Nov. 9 North Carolina, 8 p.m.

Nov. 18 at Virginia Tech, TBA

Nov. 24 Miami, TBA

PURDUE (3-3) 28 Louisville 35 44 Ohio 21 35 at Missouri 3 10 Michigan 28 31 Minnesota 17 9 at Wisconsin 17

Oct. 21 at Rutgers, Noon

Oct. 28 Nebraska, TBA

Nov. 4 Illinois, TBA

Nov. 11 at Northwestern, TBA

Nov. 18 at Iowa, TBA

Nov. 25 Indiana, TBA

RICE (1-5) 7 at Stanford 62 31 at UTEP 14 3 at Houston 38 7 FIU 13 10 at Pittsburgh 42 12 Army 49

Oct. 21 at UTSA, 7 p.m.

Oct. 28 Louisiana Tech, 3:30 p.m.

Nov. 4 at UAB, TBA

Nov. 11 Southern Miss., 3:30 p.m.

Nov. 18 at Old Dominion, 2 p.m.

Nov. 25 North Texas, 1 p.m.

RUTGERS (2-4) 14 Washington 30 13 E. Michigan 16 65 Morgan St. 0 17 at Nebraska 27 0 Ohio St. 56 35 at Illinois 24

Oct. 21 Purdue, Noon

Oct. 28 at Michigan, Noon

Nov. 4 Maryland, TBA

Nov. 11 at Penn St., Noon

Nov. 18 at Indiana, TBA

Nov. 25 Michigan St., TBA

SMU (4-2) 58Stephen F. Austin 14 54 North Texas 32 36 at TCU 56 44 Arkansas St. 21 49 UConn 28 22 at Houston 35

Oct. 21 at Cincinnati, 4 p.m.

Oct. 27 Tulsa, 9 p.m.

Nov. 4 UCF, TBA

Nov. 11 at Navy, 3:30 p.m.

Nov. 18 at Memphis, TBA

Nov. 25 Tulane, TBA

SAN DIEGO ST. (6-1) 38 UC Davis 17 30 at Arizona St. 20 20 Stanford 17 28 at Air Force 24 34 N. Illinois 28 41 at UNLV 10 14 Boise St. 31

Oct. 21 Fresno St., 10:30 p.m.

Oct. 28 at Hawaii, TBA

Nov. 4 at San Jose St., TBA

Nov. 18 Nevada, 10:30 p.m.

Nov. 24 New Mexico, 3:30 p.m.

SAN JOSE ST. (1-7) 22 South Florida 42 34 Cal Poly 13 0 at Texas 56 16 at Utah 54 10 Utah St. 61 13 at UNLV 41 10 Fresno St. 27 26 at Hawaii 37

Oct. 28 at BYU, TBA

Nov. 4 San Diego St., TBA

Nov. 11 at Nevada, TBA

Nov. 18 at Colorado St., 3:30 p.m.

Nov. 25 Wyoming, TBA

