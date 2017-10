BC-FBC–Schedule,12th Add

By The Associated Press

W. KENTUCKY (3-2) 31 E. Kentucky 17 7 at Illinois 20 22 Louisiana Tech 23 33 Ball St. 21 15 at UTEP 14

Oct. 14 Charlotte, 4:30 p.m.

Oct. 20 at Old Dominion, TBA

Oct. 28 FAU, 4:30 p.m.

Nov. 4 at Vanderbilt, TBA

Nov. 11 at Marshall, 6:30 p.m.

Nov. 17 Middle Tennessee, 8 p.m.

Nov. 24 at FIU, 7 p.m.

W. MICHIGAN (4-2) 31at Southern Cal 49 14at Michigan St. 28 37 Idaho 28 49 Wagner 14 55 Ball St. 3 71at Buffalo, 7OT 68

Oct. 14 Akron, 3:30 p.m.

Oct. 21 at E. Michigan, 2 p.m.

Nov. 1 Cent. Michigan, 8 p.m.

Nov. 8 Kent St., TBA

Nov. 15 at N. Illinois, 7 p.m.

Nov. 24 at Toledo, TBA

WAKE FOREST (4-2) 51 Presbyterian 7 34at Boston College 10 46 Utah St. 10 20at Appalachian St. 19 19 Florida St. 26 14 at Clemson 28

Oct. 21 at Georgia Tech, TBA

Oct. 28 Louisville, TBA

Nov. 4 at Notre Dame, 3:30 p.m.

Nov. 11 at Syracuse, TBA

Nov. 18 NC State, TBA

Nov. 25 Duke, TBA

WASHINGTON (6-0) 30 at Rutgers 14 63 Montana 7 48 Fresno St. 16 37 at Colorado 10 42 at Oregon St. 7 38 California 7

Oct. 14 at Arizona St., 10:45 p.m.

Oct. 28 UCLA, TBA

Nov. 4 Oregon, TBA

Nov. 10 at Stanford, 10:30 p.m.

Nov. 18 Utah, TBA

Nov. 25 at Washington St., TBA

WASHINGTON ST. (6-0) 31 Montana St. 0 47 Boise St., 3OT 44 52 Oregon St. 23 45 Nevada 7 30 Southern Cal 27 33 at Oregon 10

Oct. 13 at California, 10:30 p.m.

Oct. 21 Colorado, TBA

Oct. 28 at Arizona, TBA

Nov. 4 Stanford, TBA

Nov. 11 at Utah, TBA

Nov. 25 Washington, TBA

WEST VIRGINIA (3-2) 24 Virginia Tech 31 56 East Carolina 20 59 Delaware St. 16 56 at Kansas 34 24 at TCU 31

Oct. 14 Texas Tech, Noon

Oct. 21 at Baylor, TBA

Oct. 28 Oklahoma St., TBA

Nov. 4 Iowa St., TBA

Nov. 11 at Kansas St., TBA

Nov. 18 Texas, TBA

Nov. 25 at Oklahoma, TBA

WISCONSIN (5-0) 59 Utah St. 10 31 FAU 14 40 at BYU 6 33 Northwestern 24 38 at Nebraska 17

Oct. 14 Purdue, 3:30 p.m.

Oct. 21 Maryland, Noon

Oct. 28 at Illinois, Noon

Nov. 4 at Indiana, TBA

Nov. 11 Iowa, TBA

Nov. 18 Michigan, TBA

Nov. 25 at Minnesota, TBA

WYOMING (3-2) 3 at Iowa 24 27 Gardner-Webb 0 13 Oregon 49 28 Hawaii, OT 21 45 Texas St. 10

Oct. 14 at Utah St., 4:30 p.m.

Oct. 21 at Boise St., TBA

Oct. 28 New Mexico, TBA

Nov. 4 Colorado St., 7 p.m.

Nov. 11 at Air Force, TBA

Nov. 18 Fresno St., 2 p.m.

Nov. 25 at San Jose St., TBA

