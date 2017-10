BC-FBC–Schedule,10th Add

By The Associated Press

tx

$vsked11

TEXAS (3-2) 41 Maryland 51 56 San Jose St. 0 24at Southern Cal, 2OT 27 17 at Iowa St. 7 40Kansas St., 2OT 34

Oct. 14 Oklahoma, 3:30 p.m.

Oct. 21 Oklahoma St., TBA

Oct. 28 at Baylor, TBA

Nov. 4 at TCU, TBA

Nov. 11 Kansas, 6 p.m.

Nov. 18 at West Virginia, TBA

Nov. 24 Texas Tech, 8 p.m.

TEXAS A&M (4-2) 44 at UCLA 45 24 Nicholls 14 45Louisiana-Lafayette 21 50 Arkansas, OT 43 24 South Carolina 17 19 Alabama 27

Oct. 14 at Florida, TBA

Oct. 28 Mississippi St., TBA

Nov. 4 Auburn, TBA

Nov. 11 New Mexico, TBA

Nov. 18 at Mississippi, TBA

Nov. 25 at LSU, TBA

TEXAS ST. (1-5) 20Houston Baptist 11 3 at Colorado 37 13Appalachian St. 20 14 UTSA 44 10 at Wyoming 45 25Louisiana-Monroe 43

Oct. 12 at Louisiana-Lafayette, 7:30 p.m.

Oct. 28 at Coastal Carolina, TBA

Nov. 4 New Mexico St., TBA

Nov. 11 Georgia St., 11:11 p.m.

Nov. 18 at Arkansas St., TBA

Nov. 24 at Troy, TBA

TEXAS TECH (4-1) 56 E. Washington 10 52 Arizona St. 45 27 at Houston 24 34 Oklahoma St. 41 65 at Kansas 19

Oct. 14 at West Virginia, Noon

Oct. 21 Iowa St., TBA

Oct. 28 at Oklahoma, TBA

Nov. 4 Kansas St., TBA

Nov. 11 Baylor, TBA

Nov. 18 TCU, TBA

Nov. 24 at Texas, 8 p.m.

TOLEDO (4-1) 47 Elon 13 37 at Nevada 24 54 Tulsa 51 30 at Miami 52 20 E. Michigan 15

Oct. 14 at Cent. Michigan, 3:30 p.m.

Oct. 21 Akron, TBA

Oct. 26 at Ball St., 7 p.m.

Nov. 2 N. Illinois, 6 p.m.

Nov. 8 at Ohio, TBA

Nov. 15 at Bowling Green, 7 p.m.

Nov. 24 W. Michigan, TBA

TROY (4-1) 13 at Boise St. 24 34 Alabama St. 7 27at New Mexico St. 24 22 Akron 17 24 at LSU 21

Oct. 11 South Alabama, 8 p.m.

Oct. 21 at Georgia St., TBA

Oct. 28 Georgia Southern, TBA

Nov. 2 Idaho, 9:15 p.m.

Nov. 11 at Coastal Carolina, TBA

Nov. 24 Texas St., TBA

Dec. 2 at Arkansas St., TBA

TULANE (3-2) 43 Grambling St. 14 21 at Navy 23 14 at Oklahoma 56 21 Army 17 62 Tulsa 28

Oct. 14 at FIU, 7 p.m.

Oct. 21 South Florida, TBA

Oct. 27 at Memphis, 8 p.m.

Nov. 4 Cincinnati, TBA

Nov. 11 at East Carolina, TBA

Nov. 18 Houston, TBA

Nov. 25 at SMU, TBA

TULSA (1-5) 24at Oklahoma St. 59 66Louisiana-Lafayette 42 51 at Toledo 54 13 New Mexico 16 21 Navy 31 28 at Tulane 62

Oct. 14 Houston, 4 p.m.

Oct. 21 at UConn, TBA

Oct. 27 at SMU, 9 p.m.

Nov. 3 Memphis, 8 p.m.

Nov. 16 at South Florida, 8 p.m.

Nov. 25 Temple, TBA

UCF (4-0) 61 FIU 17 38 at Maryland 10 40 Memphis 13 51 at Cincinnati 23

Oct. 14 East Carolina, 7 p.m.

Oct. 21 at Navy, 3:30 p.m.

Oct. 28 Austin Peay, TBA

Nov. 4 at SMU, TBA

Nov. 11 UConn, TBA

Nov. 18 at Temple, TBA

Nov. 24 South Florida, TBA

UCLA (3-2) 45 Texas A&M 44 56 Hawaii 23 45 at Memphis 48 34 at Stanford 58 27 Colorado 23

Oct. 14 at Arizona, 9 p.m.

Oct. 21 Oregon, TBA

Oct. 28 at Washington, TBA

Nov. 3 at Utah, 9:30 p.m.

Nov. 11 Arizona St., TBA

Nov. 18 at Southern Cal, TBA

Nov. 24 California, 10:30 p.m.

MORE

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.