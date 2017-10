By The Associated Press

BC-FBC–SC State-Delaware St. Stats

Delaware St. 17, SC State 14

SC State 0 7 0 7 —14 Delaware St. 14 0 0 3 —17 First Quarter

DSU_Selby 36 pass from Black (Nzidee kick), 12:48.

DSU_Godinet 9 pass from Black (Nzidee kick), 0:55.

Second Quarter

SCST_Samuel 48 run (Scandrett kick), 2:38.

Fourth Quarter

SCST_Caldwell 8 pass from Ford (Scandrett kick), 13:30.

DSU_FG Nzidee 29, 10:11.

___

SCST DSU First downs 15 13 Rushes-yards 25-138 30-9 Passing 172 226 Comp-Att-Int 23-40-3 15-31-2 Return Yards 88 66 Punts-Avg. 5-44.0 7-44.4 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 8-113 9-80 Time of Possession 29:06 30:54

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_SC State, T. Samuel 11-92, C. Giles-McClary 5-35, D. Hammonds 1-8, D. Ford 6-5, L. Morris 1-1, D. James 1-(minus 3). Delaware St., K. Black 10-24, N. West 13-22, B. Alleyne 2-(minus 5), J. McDaniels 3-(minus 28).

PASSING_SC State, D. Ford 22-38-3-170, C. Giles-McClary 1-2-0-2. Delaware St., K. Black 14-27-2-218, J. McDaniels 1-3-0-8, F. Romo-Martinez 0-1-0-0.

RECEIVING_SC State, Q. Caldwell 6-68, A. Ruger 3-34, T. Dubose 4-29, J. Baxley 2-22, J. Williams 4-21, D. Hammonds 2-3, T. Samuel 2-(minus 5). Delaware St., T. Gross 4-66, F. Sua-Godinet 4-65, T. Selby 2-44, N. West 3-26, J. Hannah 1-17, K. Kollie 1-8.

