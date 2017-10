By The Associated Press

BC-FBC–SC State-Bethune-Cookman Stats

Bethune-Cookman 12, SC State 9

SC State 0 9 0 0 —9 Bethune-Cookman 3 6 0 3 —12 First Quarter

COOK_FG Hernandez 34, 9:22.

Second Quarter

COOK_FG Hernandez 37, 14:00.

SCST_FG Scandrett 34, 8:32.

SCST_Samuel 4 run (kick blocked), 2:50.

COOK_FG Hernandez 32, 0:00.

Fourth Quarter

COOK_FG Hernandez 33, 12:09.

___

SCST COOK First downs 17 21 Rushes-yards 28-93 33-129 Passing 168 242 Comp-Att-Int 16-35-1 23-40-0 Return Yards 26 33 Punts-Avg. 6-40.7 4-44.8 Fumbles-Lost 1-0 0-0 Penalty-Yards 5-60 19-138 Time of Possession 27:48 32:12

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_SC State, T. Samuel 14-56, D. Ford 8-21, D. James 5-15, Q. Caldwell 1-1. Bethune-Cookman, T. Isme 8-37, L. Brihm Jr. 10-35, J. Thompkins 11-31, Q. Byrd 1-14, A. Williams 2-10, C. Rigby 1-2.

PASSING_SC State, D. Ford 16-32-1-168. Bethune-Cookman, L. Brihm Jr. 22-34-0-234, A. Williams 1-5-0-8, F. Brown 0-1-0-0.

RECEIVING_SC State, J. Baxley 4-68, T. Dubose 2-32, J. Williams 2-26, Q. Caldwell 3-23, D. Burroughs 2-16, T. Samuel 3-3. Bethune-Cookman, K. Mitchell 5-44, J. Davis 5-36, S. Francois 2-31, J. Thompkins 3-30, Q. Byrd 3-27, J. Thomas 2-23, T. Isme 1-19, T. Mallard 1-17, F. Brown 1-15.

