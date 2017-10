By The Associated Press

BC-FBC–Savannah St.-Norfolk St. Stats

Savannah St. 27, Norfolk St. 9

Savannah St. 0 6 7 14 —27 Norfolk St. 6 0 0 3 —9 First Quarter

NORF_Carter 3 run (kick failed), 7:00.

Second Quarter

SAV_Kirkland 19 pass from Gibbons (kick blocked), 0:16.

Third Quarter

SAV_McCloud 5 run (Lugo kick), 0:18.

Fourth Quarter

NORF_FG Nardone 27, 8:32.

SAV_Gibbons 2 run (Lugo kick), 4:20.

SAV_Bentley 5 run (Lugo kick), 0:52.

___

SAV NORF First downs 22 20 Rushes-yards 48-262 28-123 Passing 120 179 Comp-Att-Int 11-17-1 20-38-1 Return Yards 69 61 Punts-Avg. 5-38.2 6-37.5 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 9-80 4-34 Time of Possession 33:10 26:50

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Savannah St., J. McCloud 16-132, D. Gibbons 21-89, R. Saxton 8-29, N. Bentley 2-14, T. Smith II 1-(minus 2). Norfolk St., C. Jones 7-51, J. Carter 8-29, A. Savage 6-25, T. Harrington 5-11, S. McCall III 1-4, L. Bishop III 1-3.

PASSING_Savannah St., D. Gibbons 11-17-1-120. Norfolk St., J. Carter 17-33-1-150, T. Harrington 3-5-0-29.

RECEIVING_Savannah St., J. Baldwin 4-46, D. Kirkland 2-33, S. Hagan 1-24, C. White 2-13, T. Smith II 2-4. Norfolk St., C. Awanna 5-49, M. Taylor 7-43, I. Winstead 2-30, A. Savage 2-27, G. Wahee 3-24, J. Smith 1-6.

