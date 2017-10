By The Associated Press

BC-FBC–Savannah St.-Morgan St. Stats

Morgan St. 48, Savannah St. 28

Savannah St. 7 0 7 14 —28 Morgan St. 21 21 6 0 —48 First Quarter

SAV_Oliver 83 pass from Gibbons (Lugo kick), 11:38.

MORG_Harrell 1 run (Ursanel kick), 8:04.

MORG_Poteat 21 pass from Staley (Ursanel kick), 6:31.

MORG_White 6 blocked punt return (Ursanel kick), 5:35.

Second Quarter

MORG_Walker Jr. 4 run (Ursanel kick), 10:31.

MORG_Bailey 60 pass from Staley (Ursanel kick), 2:35.

MORG_Lewis 9 fumble return (Ursanel kick), 2:20.

Third Quarter

SAV_Kirkland 2 pass from Gibbons (Lugo kick), 12:03.

MORG_Jones 6 pass from Staley (kick blocked), 0:18.

Fourth Quarter

SAV_Barnes 41 pass from Handler (Lugo kick), 6:56.

SAV_Kirkland 3 pass from Handler (Lugo kick), 0:31.

___

SAV MORG First downs 18 22 Rushes-yards 31–8 46-242 Passing 311 220 Comp-Att-Int 14-33-1 14-24-0 Return Yards 110 136 Punts-Avg. 5-34.4 4-41.3 Fumbles-Lost 2-2 0-0 Penalty-Yards 6-11 15-138 Time of Possession 26:38 33:22

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Savannah St., J. McCloud 10-22, U. Oliver 3-5, E. Shah 2-0, K. Dukes 1-(minus 4), D. Handler 3-(minus 7), D. Gibbons 12-(minus 24). Morgan St., E. Harrell 16-114, H. Walker Jr. 19-109, E. Staley 6-14, J. Chase 4-7.

PASSING_Savannah St., D. Gibbons 5-17-1-160, D. Handler 9-16-0-151. Morgan St., E. Staley 14-22-0-220, D. Harris 0-2-0-0.

RECEIVING_Savannah St., U. Oliver 1-83, C. White 3-71, C. Barnes III 1-41, D. Snead 1-29, D. Kirkland 4-27, J. McCloud 2-25, T. Smith II 1-23, P. Baker 1-12. Morgan St., M. Bailey 5-116, D. David 2-48, A. Poteat 1-21, B. Jones 2-14, D. Baldwin 2-12, E. Harrell 1-5, B. Gentry 1-4.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.