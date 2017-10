By The Associated Press

BC-FBC–Rutgers-Michigan Stats

Michigan 35, Rutgers 14

Rutgers 0 7 7 0—14 Michigan 0 21 7 7—35 Second Quarter

MICH_K.Hill 1 run (Nordin kick), 12:06

RUT_Grant 65 run (Harte kick), 10:52

MICH_Higdon 10 run (Nordin kick), 2:49

MICH_Evans 20 pass from Peters (Nordin kick), :23

Third Quarter

MICH_Walker 5 run (Nordin kick), 11:30

RUT_Edwards 2 run (Harte kick), 7:01

Fourth Quarter

MICH_Higdon 49 run (Nordin kick), 14:10

A_111,213.

___

RUT MICH First downs 9 25 Rushes-yards 31-94 51-334 Passing 101 137 Comp-Att-Int 8-16-0 13-20-1 Return Yards 61 87 Punts-Avg. 8-35.5 3-41.66 Fumbles-Lost 1-0 3-0 Penalties-Yards 3-20 3-25 Time of Possession 23:16 36:44

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Rutgers, Grant 5-71, Edwards 12-34, R.Martin 6-11, (Team) 1-(minus 2), Rescigno 7-(minus 20). Michigan, Higdon 18-158, Isaac 14-109, Walker 6-34, Evans 5-29, McDoom 1-9, Samuels 3-7, K.Hill 1-1, Peters 1-(minus 1), O’Korn 2-(minus 12).

PASSING_Rutgers, Rescigno 8-16-0-101. Michigan, O’Korn 3-6-1-13, Peters 10-14-0-124.

RECEIVING_Rutgers, Washington 2-33, Edwards 2-5, Hicks 1-28, H.Hayek 1-21, D.Mitchell 1-8, Wormley 1-6. Michigan, McKeon 3-31, McDoom 2-4, Evans 1-20, Perry 1-15, Wheatley 1-15, Collins 1-12, Gentry 1-12, Poggi 1-10, Isaac 1-10, Higdon 1-8.

MISSED FIELD GOALS_Michigan, Nordin 37.

