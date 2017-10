By The Associated Press

BC-FBC–Richmond-Delaware Stats

Delaware 42, Richmond 35

Richmond 7 7 14 0 7 0 —35 Delaware 14 7 0 7 7 7 —42 First Quarter

DEL_Cherry 13 pass from Caruso (Raggo kick), 9:23.

RICH_Wilkins 7 pass from Lauletta (Trau kick), 1:28.

DEL_Jarmon 74 run (Raggo kick), 1:08.

Second Quarter

RICH_Hudson 20 pass from Lauletta (Trau kick), 14:12.

DEL_Jarmon 19 pass from Caruso (Raggo kick), 1:19.

Third Quarter

RICH_Wilkins 32 pass from Lauletta (Trau kick), 12:17.

RICH_Lauletta 10 run (Trau kick), 10:40.

Fourth Quarter

DEL_Jarmon 5 run (Raggo kick), 10:06.

OVERTIME

RICH_Brissett 20 pass from Lauletta (Trau kick), 0:00.

DEL_Scarff 3 pass from Caruso (Raggo kick), 0:00.

DEL_Kane 1 run (Raggo kick), 0:00.

___

RICH DEL First downs 21 24 Rushes-yards 26-76 55-288 Passing 295 130 Comp-Att-Int 23-40-2 13-24-2 Return Yards 32 121 Punts-Avg. 4-36.0 5-47.6 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 5-39 5-52 Time of Possession 25:50 34:10

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Richmond, G. Collins 7-38, K. Lauletta 11-35, D. Thompson 3-10, X. Goodall 3-6. Delaware, K. Kane 26-109, J. Jarmon 4-103, J. Caruso 7-28, G. Coleman II 1-20, K. Williams 7-19, J. Walker 3-5, K. Spruill 7-4.

PASSING_Richmond, K. Lauletta 23-40-2-295. Delaware, J. Caruso 13-23-2-130, D. Cherry 0-1-0-0.

RECEIVING_Richmond, T. Wilkins 7-96, D. Brissett 6-81, G. Hudson 2-59, C. Simpson 5-41, G. Collins 3-18. Delaware, D. Cherry 5-49, J. Jarmon 3-41, B. Whaley 2-21, V. Papale 2-16, C. Scarff 1-3.

