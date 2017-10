By The Associated Press

BC-FBC–Rhode Island-Maine Stats

Maine 51, Rhode Island 27

Rhode Island 14 7 0 6 —27 Maine 7 16 28 0 —51 First Quarter

URI_Anderson 16 run (Carrick kick), 11:06.

ME_Reed 54 pass from Ferguson (Briggs kick), 8:41.

URI_Beauvais 14 pass from Harris (Carrick kick), 4:06.

Second Quarter

ME_FG Briggs 21, 7:59.

URI_Parker 44 pass from Lawson (Carrick kick), 5:58.

ME_Osumah 5 pass from Ferguson (Briggs kick), 1:37.

ME_Wright 77 punt return (kick failed), 1:02.

Third Quarter

ME_Mack 16 run (Briggs kick), 12:56.

ME_Reed 8 pass from Ferguson (Briggs kick), 4:48.

ME_Edwards 19 pass from Ferguson (Briggs kick), 2:46.

ME_Reed 42 pass from Ferguson (Briggs kick), 2:10.

Fourth Quarter

URI_Beauvais 6 pass from Lawson (pass failed ), 10:28.

___

URI ME First downs 20 28 Rushes-yards 24-121 48-319 Passing 234 214 Comp-Att-Int 16-37-2 18-28-0 Return Yards 112 169 Punts-Avg. 5-37.0 3-32.0 Fumbles-Lost 1-1 1-1 Penalty-Yards 10-94 9-80 Time of Possession 22:16 37:44

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Rhode Island, J. Lawson 10-67, T. Anderson 5-30, H. Cooper 4-15, K. Denny 1-12, J. Antrum 1-2, I. Coulter 1-2, T. Harris 2-(minus 7). Maine, J. Mack 30-248, J. Fitzpatrick 11-74, E. Edwards 2-15, D. Davis-Ray 1-3, C. Ferguson 2-(minus 17).

PASSING_Rhode Island, J. Lawson 9-18-1-139, T. Harris 7-19-1-95. Maine, C. Ferguson 18-28-0-214.

RECEIVING_Rhode Island, A. Parker 4-95, H. Cooper 5-56, M. Beauvais 4-41, T. Burke 1-25, I. Frimpong 1-9, K. Denny 1-8. Maine, J. Reed 5-123, M. Wright 4-28, E. Edwards 2-26, J. Blair 3-13, J. Osumah 2-10, M. Adams 1-9, J. Mack 1-5.

