BC-FBC–NCAA FCS Team Total Offense

By The Associated Press

National Team Leaders

Total Offense

Through games of Oct. 21

G Plays Yds Yds Pg South Dakota 7 586 3,946 563.7 Sam Houston St. 7 545 3,944 563.4 Richmond 7 503 3,436 490.9 Lehigh 7 521 3,435 490.7 Southeastern La. 8 557 3,909 488.6 Princeton 6 457 2,915 485.8 Montana 7 542 3,377 482.4 North Dakota St. 7 478 3,342 477.4 Idaho St. 8 604 3,776 472.0 James Madison 7 513 3,292 470.3 Eastern Wash. 8 611 3,757 469.6 Western Caro. 8 579 3,742 467.8 UC Davis 7 542 3,241 463.0 Central Ark. 7 498 3,240 462.9 Yale 6 382 2,748 458.0 Kennesaw St. 7 493 3,170 452.9 Northern Ariz. 7 536 3,154 450.6 South Dakota St. 7 440 3,141 448.7 Sacramento St. 7 487 3,101 443.0 Bryant 7 559 3,086 440.9 Howard 7 479 3,084 440.6 Campbell 8 562 3,522 440.3 Illinois St. 7 501 3,063 437.6 Monmouth 7 457 3,051 435.9 Southern Utah 7 563 3,038 434.0 Western Ill. 7 455 3,030 432.9 Alcorn 8 531 3,449 431.1 Southern Ill. 7 534 3,004 429.1 Jacksonville 7 476 3,000 428.6 N.C. A&T 8 509 3,427 428.4 Portland St. 7 567 2,993 427.6 Furman 8 563 3,412 426.5 McNeese 7 498 2,961 423.0 New Hampshire 7 518 2,958 422.6 San Diego 7 473 2,953 421.9 Lamar University 7 571 2,945 420.7 Samford 7 486 2,914 416.3 Youngstown St. 7 476 2,912 416.0 The Citadel 7 522 2,857 408.1 Duquesne 7 478 2,850 407.1 Valparaiso 7 489 2,825 403.6 Sacred Heart 7 523 2,817 402.4 Wofford 7 466 2,806 400.9 Columbia 6 456 2,401 400.2 Dartmouth 6 411 2,401 400.2 Montana St. 7 481 2,796 399.4 Prairie View 6 431 2,351 391.8 Penn 6 367 2,348 391.3 Weber St. 7 477 2,724 389.1 Maine 6 433 2,325 387.5 Harvard 6 397 2,310 385.0 Morehead St. 8 546 3,078 384.8 North Dakota 8 510 3,055 381.9 Drake 7 541 2,670 381.4 Holy Cross 8 606 3,046 380.8 Northern Colo. 6 391 2,250 375.0 Jacksonville St. 7 445 2,618 374.0 Davidson 7 540 2,591 370.1 Mercer 8 540 2,960 370.0 Nicholls St. 7 458 2,582 368.9 Elon 7 464 2,582 368.9 Grambling 7 431 2,581 368.7 Rhode Island 7 471 2,570 367.1 UNI 7 504 2,561 365.9 Austin Peay 8 518 2,926 365.8 Cornell 6 459 2,194 365.7 Fordham 8 600 2,923 365.4 Central Conn. St. 8 525 2,882 360.3 Northwestern St. 7 507 2,472 353.1 Missouri St. 7 450 2,466 352.3 Stony Brook 7 478 2,466 352.3 Butler 8 552 2,793 349.1 Cal Poly 7 515 2,402 343.1 Dayton 8 534 2,740 342.5 Colgate 8 535 2,732 341.5 Southeast Mo. St. 7 484 2,377 339.6 Bethune-Cookman 7 488 2,372 338.9 N.C. Central 7 443 2,300 328.6 Hampton 7 435 2,297 328.1 Florida A&M 8 503 2,623 327.9 Charleston So. 7 422 2,291 327.3 Villanova 7 449 2,287 326.7 Tennessee St. 7 448 2,285 326.4 Marist 8 530 2,604 325.5 Abilene Christian 8 555 2,600 325.0 Saint Francis (PA) 7 462 2,271 324.4 Eastern Ky. 7 458 2,221 317.3 Delaware 7 467 2,212 316.0 Tennessee Tech 7 468 2,211 315.9 Albany (NY) 7 465 2,197 313.9 Wagner 7 430 2,194 313.4 Mississippi Val. 7 472 2,179 311.3 SFA 8 598 2,481 310.1 Morgan St. 7 497 2,168 309.7 Southern U. 7 476 2,164 309.1 Gardner-Webb 7 439 2,164 309.1 ETSU 7 447 2,134 304.9 South Carolina St. 7 433 2,102 300.3 UT Martin 7 444 2,098 299.7 Ark.-Pine Bluff 7 425 2,090 298.6 Eastern Ill. 8 574 2,362 295.3 Brown 6 406 1,762 293.7 Stetson 8 558 2,320 290.0 Alabama A&M 7 441 2,024 289.1 Indiana St. 7 414 2,000 285.7 Towson 7 479 1,985 283.6 Presbyterian 7 409 1,983 283.3 William & Mary 7 435 1,961 280.1 Incarnate Word 7 464 1,958 279.7 Georgetown 7 420 1,953 279.0 Delaware St. 7 431 1,891 270.1 Chattanooga 8 494 2,127 265.9 Houston Baptist 7 474 1,838 262.6 Murray St. 7 452 1,833 261.9 Texas Southern 6 366 1,563 260.5 Bucknell 7 455 1,784 254.9 Norfolk St. 7 408 1,739 248.4 Savannah St. 7 426 1,675 239.3 Alabama St. 6 358 1,356 226.0 Lafayette 8 480 1,797 224.6 Robert Morris 7 401 1,568 224.0 VMI 8 451 1,719 214.9 Jackson St. 7 429 1,502 214.6

