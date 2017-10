BC-FBC–NCAA FCS Team Scoring Defense

By The Associated Press

National Team Leaders

Scoring Defense

Through games of Oct. 21

G Saf Pts Avg North Dakota St. 7 1 67 9.6 James Madison 7 0 80 11.4 N.C. A&T 8 0 101 12.6 Saint Francis (PA) 7 1 96 13.7 Campbell 8 0 119 14.9 Villanova 7 0 109 15.6 South Carolina St. 7 2 111 15.9 McNeese 7 1 111 15.9 Weber St. 7 0 112 16.0 Albany (NY) 7 0 114 16.3 Delaware 7 0 119 17.0 UT Martin 7 1 119 17.0 Jacksonville St. 7 0 120 17.1 Youngstown St. 7 0 121 17.3 Kennesaw St. 7 0 124 17.7 Yale 6 0 109 18.2 Princeton 6 0 109 18.2 Charleston So. 7 2 129 18.4 Tennessee St. 7 0 130 18.6 Mercer 8 0 151 18.9 Grambling 7 0 135 19.3 Illinois St. 7 0 135 19.3 Columbia 6 0 117 19.5 Stony Brook 7 0 139 19.9 The Citadel 7 0 139 19.9 Austin Peay 8 0 159 19.9 Dartmouth 6 0 121 20.2 San Diego 7 0 143 20.4 South Dakota 7 0 145 20.7 Bucknell 7 0 147 21.0 Harvard 6 2 126 21.0 Central Ark. 7 0 148 21.1 Duquesne 7 0 148 21.1 Dayton 8 1 170 21.3 Wofford 7 1 149 21.3 South Dakota St. 7 1 151 21.6 William & Mary 7 1 152 21.7 Maine 6 0 132 22.0 N.C. Central 7 1 154 22.0 Hampton 7 3 155 22.1 Western Caro. 8 0 178 22.3 Colgate 8 0 179 22.4 Western Ill. 7 0 165 23.6 Alabama St. 6 1 142 23.7 Alcorn 8 0 192 24.0 Southeast Mo. St. 7 0 168 24.0 Southern Ill. 7 0 168 24.0 New Hampshire 7 1 172 24.6 Sacred Heart 7 0 175 25.0 Monmouth 7 0 178 25.4 Furman 8 0 204 25.5 Elon 7 0 179 25.6 Bethune-Cookman 7 1 180 25.7 Butler 8 0 206 25.8 Norfolk St. 7 2 181 25.9 Nicholls St. 7 0 182 26.0 Robert Morris 7 0 184 26.3 Cornell 6 0 158 26.3 Eastern Ill. 8 1 211 26.4 Montana St. 7 0 185 26.4 Florida A&M 8 0 212 26.5 Samford 7 0 186 26.6 Presbyterian 7 0 187 26.7 Holy Cross 8 1 215 26.9 Towson 7 0 189 27.0 Abilene Christian 8 0 217 27.1 UNI 7 1 191 27.3 Southeastern La. 8 0 219 27.4 Prairie View 6 0 165 27.5 Murray St. 7 0 195 27.9 Gardner-Webb 7 0 196 28.0 Northern Ariz. 7 0 197 28.1 Southern U. 7 1 197 28.1 Houston Baptist 7 0 198 28.3 Alabama A&M 7 0 201 28.7 Sam Houston St. 7 0 202 28.9 Cal Poly 7 0 202 28.9 Lafayette 8 0 234 29.3 Drake 7 0 205 29.3 Richmond 7 1 205 29.3 Chattanooga 8 0 236 29.5 Marist 8 0 236 29.5 Texas Southern 6 1 178 29.7 Sacramento St. 7 1 208 29.7 Tennessee Tech 7 0 209 29.9 UC Davis 7 0 210 30.0 Rhode Island 7 0 213 30.4 Wagner 7 0 213 30.4 Eastern Ky. 7 1 215 30.7 SFA 8 0 246 30.8 Central Conn. St. 8 0 248 31.0 Montana 7 0 218 31.1 Penn 6 0 187 31.2 Howard 7 1 220 31.4 Georgetown 7 1 221 31.6 Stetson 8 0 253 31.6 ETSU 7 0 224 32.0 Southern Utah 7 0 224 32.0 Brown 6 0 193 32.2 Valparaiso 7 0 226 32.3 Davidson 7 0 233 33.3 Delaware St. 7 2 236 33.7 Idaho St. 8 1 272 34.0 Ark.-Pine Bluff 7 0 242 34.6 Northwestern St. 7 0 251 35.9 Morgan St. 7 0 252 36.0 North Dakota 8 0 292 36.5 Eastern Wash. 8 0 292 36.5 Jackson St. 7 2 256 36.6 Northern Colo. 6 0 220 36.7 Jacksonville 7 0 258 36.9 Fordham 8 0 298 37.3 Portland St. 7 0 268 38.3 Savannah St. 7 1 271 38.7 Bryant 7 0 275 39.3 VMI 8 0 318 39.8 Indiana St. 7 0 283 40.4 Lamar University 7 0 286 40.9 Morehead St. 8 0 333 41.6 Mississippi Val. 7 3 308 44.0 Missouri St. 7 0 310 44.3 Lehigh 7 0 315 45.0 Incarnate Word 7 2 332 47.4

