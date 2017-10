BC-FBC–NCAA FBS Team Passing Offense

By The Associated Press

National Team Leaders

By The Associated Press

Passing Offense

Through games of Oct. 07

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg UCLA 5 249 161 5 2,179 17 435.8 Oklahoma St. 5 184 122 5 1,996 16 399.2 Washington St. 6 316 227 4 2,352 22 392.0 Texas Tech 5 203 148 3 1,933 16 386.6 Oklahoma 5 154 117 0 1,922 17 384.4 West Virginia 5 206 129 4 1,821 17 364.2 Louisville 6 250 157 4 2,180 15 363.3 Ole Miss 5 202 134 6 1,792 13 358.4 New Mexico St. 6 291 182 11 2,113 16 352.2 Arkansas St. 4 171 107 7 1,371 15 342.8 Toledo 5 178 112 2 1,637 11 327.4 UConn 5 169 113 3 1,629 9 325.8 Syracuse 6 283 180 4 1,950 10 325.0 Ohio St. 6 218 142 2 1,933 19 322.2 Memphis 5 204 121 6 1,584 17 316.8 SMU 6 232 136 5 1,898 17 316.3 Colorado St. 6 217 136 6 1,871 14 311.8 UCF 4 113 79 2 1,244 13 311.0 Iowa St. 5 191 120 5 1,549 12 309.8 East Carolina 6 253 133 9 1,846 10 307.7 NC State 6 229 162 0 1,832 10 305.3 Massachusetts 6 235 140 2 1,830 12 305.0 Arizona St. 5 168 111 2 1,487 9 297.4 Kansas 5 223 125 9 1,483 8 296.6 North Texas 5 170 106 4 1,476 12 295.2 Missouri 5 176 92 6 1,470 13 294.0 Penn St. 6 214 141 4 1,747 15 291.2 Virginia Tech 6 199 129 4 1,730 13 288.3 Texas 5 199 120 5 1,441 8 288.2 Baylor 5 185 96 7 1,432 12 286.4 Virginia 5 218 139 3 1,431 13 286.2 Southern California 6 213 137 9 1,717 12 286.2 Eastern Mich. 5 204 121 6 1,384 6 276.8 Central Mich. 6 254 146 9 1,654 11 275.7 Hawaii 6 215 139 7 1,650 12 275.0 Miami (FL) 4 137 79 3 1,090 11 272.5 Utah 5 181 118 4 1,349 7 269.8 UTSA 4 118 83 3 1,069 9 267.3 Purdue 5 181 113 6 1,326 13 265.2 Southern Miss. 5 167 93 1 1,321 11 264.2 Houston 5 186 136 7 1,320 9 264.0 Colorado 6 206 131 6 1,583 10 263.8 Buffalo 6 180 104 2 1,581 12 263.5 Northwestern 5 190 118 7 1,313 8 262.6 Washington 6 183 130 3 1,573 14 262.2 Indiana 5 193 119 5 1,298 10 259.6 TCU 5 153 106 3 1,295 13 259.0 Louisiana Tech 6 205 117 3 1,552 10 258.7 Middle Tenn. 6 224 146 8 1,544 9 257.3 Oregon 6 174 117 5 1,528 10 254.7 Fresno St. 5 173 110 3 1,272 9 254.4 La.-Monroe 5 155 96 1 1,268 7 253.6 Miami (OH) 6 196 104 4 1,517 12 252.8 Western Ky. 5 190 125 3 1,255 2 251.0 Troy 5 186 119 2 1,250 2 250.0 California 6 235 129 8 1,490 9 248.3 South Carolina 6 190 114 4 1,456 12 242.7 Pittsburgh 6 202 133 4 1,452 7 242.0 Marshall 5 178 109 3 1,206 10 241.2 North Carolina 6 214 124 6 1,443 7 240.5 Louisiana 5 172 104 6 1,195 8 239.0 Bowling Green 6 224 115 5 1,420 8 236.7 Nebraska 6 205 111 10 1,415 11 235.8 Temple 6 208 111 8 1,402 8 233.7 Clemson 6 187 126 4 1,402 6 233.7 FIU 5 153 93 4 1,163 5 232.6 Utah St. 6 215 129 8 1,381 9 230.2 Georgia St. 4 122 80 5 917 3 229.3 Cincinnati 6 242 129 5 1,375 10 229.2 Auburn 6 146 104 2 1,348 7 224.7 Nevada 6 220 125 10 1,337 13 222.8 Wake Forest 6 165 101 2 1,337 12 222.8 Appalachian St. 5 156 91 2 1,107 9 221.4 Ball St. 6 225 132 9 1,322 6 220.3 Iowa 6 171 99 2 1,308 16 218.0 Michigan 5 144 80 6 1,090 4 218.0 Boise St. 5 152 94 4 1,079 7 215.8 Idaho 5 146 88 4 1,075 7 215.0 Akron 6 195 110 6 1,276 8 212.7 Michigan St. 5 160 96 2 1,062 9 212.4 Kentucky 6 161 101 2 1,267 9 211.2 Duke 6 232 128 5 1,262 7 210.3 Arkansas 5 135 77 5 1,036 11 207.2 Wisconsin 5 109 70 4 1,017 10 203.4 Florida St. 4 121 69 4 812 5 203.0 LSU 6 136 81 3 1,206 7 201.0 South Fla. 5 131 70 2 1,004 10 200.8 Vanderbilt 6 170 95 1 1,202 12 200.3 Texas A&M 6 183 106 3 1,200 7 200.0 Ohio 6 156 95 3 1,187 9 197.8 Tennessee 5 161 88 6 979 7 195.8 Northern Ill. 5 157 91 7 976 11 195.2 Kansas St. 5 107 58 3 971 7 194.2 Oregon St. 6 189 113 5 1,154 5 192.3 Florida 5 123 76 2 959 4 191.8 UAB 5 129 73 1 947 6 189.4 Stanford 6 158 90 2 1,130 8 188.3 San Jose St. 7 237 125 11 1,317 9 188.1 South Ala. 5 139 74 4 934 5 186.8 Wyoming 5 142 79 3 909 6 181.8 Alabama 6 139 88 0 1,088 11 181.3 Tulsa 6 143 83 2 1,075 3 179.2 Illinois 5 145 76 9 891 2 178.2 Western Mich. 6 145 95 4 1,064 14 177.3 UNLV 5 101 55 3 881 5 176.2 Arizona 5 129 84 4 873 6 174.6 Fla. Atlantic 6 164 101 5 1,042 5 173.7 Minnesota 5 109 61 4 849 5 169.8 Mississippi St. 5 149 76 5 846 9 169.2 Texas St. 6 156 84 4 1,015 5 169.2 Boston College 6 210 111 8 986 7 164.3 San Diego St. 6 130 81 1 985 7 164.2 Old Dominion 5 152 69 8 818 6 163.6 Notre Dame 6 171 89 4 979 7 163.2 New Mexico 5 95 53 4 809 6 161.8 BYU 6 176 92 12 935 4 155.8 Rutgers 5 148 80 8 746 4 149.2 Georgia 6 107 62 4 874 10 145.7 Air Force 5 64 32 2 726 8 145.2 Rice 6 147 71 7 855 3 142.5 Maryland 5 102 64 3 711 7 142.2 UTEP 6 173 83 6 824 4 137.3 Charlotte 6 166 77 10 808 5 134.7 Tulane 5 75 43 1 578 4 115.6 Ga. Southern 4 65 32 4 394 3 98.5 Kent St. 6 91 43 6 583 3 97.2 Navy 5 41 16 2 471 5 94.2 Georgia Tech 4 34 19 0 333 4 83.3 Army West Point 6 33 8 4 125 1 20.8

