BC-FBC–NCAA FBS Individual Scoring

By The Associated Press

National Individual Leaders

Scoring

Through games of Oct. 07

G PAT A FG FGA Pts Avg Marshall,GaTech 4 0 0 0 54 13.5 Gay,Utah 5 16 16 17 64 12.8 Penny,SDSt 6 0 0 0 72 12.0 Smith,UCF 4 0 0 0 48 12.0 Sackett,UTSA 3 14 7 7 34 11.3 Nadelman,So.Fla 5 28 10 11 56 11.2 Vest,Toledo 5 17 13 15 56 11.2 Singletar,Fla.At 6 0 0 0 66 11.0 Abey,Navy 5 0 0 0 54 10.8 Ammendola,OklaSt 5 30 8 12 54 10.8 Sills,W.Va. 5 0 0 0 54 10.8 Taylor,Wis. 5 0 0 0 54 10.8 Thomas,UNLV 5 0 0 0 54 10.8 Wilson,N.Tex 5 0 0 0 54 10.8 Powell,WashSt 6 28 12 13 64 10.7 Toner,Stan. 6 26 12 13 62 10.3 McCrane,Kan.St 5 21 10 13 51 10.2 Pappanast,Ala 6 31 10 13 61 10.2 Freeman,Oregon 6 0 0 0 60 10.0 Gaskin,Wash. 6 0 0 0 60 10.0 Nordin,Mich. 5 14 12 14 50 10.0 Carlson,Auburn 6 26 11 15 59 9.8 Camacho,Fresno 5 18 10 13 48 9.6 Evans,LaMnro 5 0 0 0 48 9.6 Hilliard,Tulane 5 0 0 0 48 9.6 Jones,So.Cal 5 0 0 0 48 9.6 Moore,N.Tex 5 21 9 10 48 9.6 Wimbush,NDame 5 0 0 0 48 9.6 MacGinnis,Ky 6 18 13 18 57 9.5 Williams,SMU 6 33 9 12 56 9.3 Nuernberg,OhioSt 6 34 7 9 55 9.2 Slye,VaTech 6 22 11 17 55 9.2 Aguayo,Fla.St 4 6 10 12 36 9.0 Barkley,PennSt 6 0 0 0 54 9.0 LaCamera,TexA&M 6 24 10 12 54 9.0 Lindsay,Colo 6 0 0 0 54 9.0 Love,Stan. 6 0 0 0 54 9.0 Molson,UCLA 5 27 6 7 45 9.0 Pettis,Wash. 6 0 0 0 54 9.0 Rourke,Ohio 6 0 0 0 54 9.0 Wright,UCF 4 22 5 6 36 9.0 Baron,SDSt 6 23 10 12 53 8.8 Pantels,UNLV 4 14 7 11 35 8.8 Barnes,LaTech 6 19 12 16 52 8.7 Yoon,NDame 6 31 7 10 52 8.7 Badgley,MiaFla 4 19 5 6 34 8.5 Creque,L’vill 6 25 9 9 51 8.5 Eberle,UtahSt 6 21 10 11 51 8.5 McGrath,So.Cal 6 27 8 9 51 8.5 Andrews,UCLA 5 0 0 0 42 8.4 Erdely,UAB 5 0 0 0 42 8.4 Miller,Memphs 5 0 0 0 42 8.4 Mims,Baylor 5 0 0 0 42 8.4 Tice,So.Fla 5 0 0 0 42 8.4 Bryan,ColoSt 6 24 9 10 50 8.3 Dungey,Syr. 6 0 0 0 50 8.3 Weaver,WF 6 22 10 12 50 8.3 Zervos,Ohio 6 28 8 10 50 8.3 Gaglianon,Wis. 5 26 5 6 41 8.2 Owens,IowaSt 5 20 7 8 41 8.2 Song,TCU 5 29 4 4 41 8.2 Grant,W.Mich 6 29 7 10 49 8.2 Murphy,Syr. 6 20 10 12 49 8.2 Parker,Duke 6 23 9 11 49 8.2 Stefanou,Colo 6 19 10 12 49 8.2 Benoit,Oregon 6 0 0 0 48 8.0 Chubb,Ga. 6 0 0 0 48 8.0 Davis,PennSt 6 30 6 13 48 8.0 Patterson,S.Ala 5 13 9 11 40 8.0 Pollack,Ariz 5 26 5 7 40 8.0 Rui,Kansas 5 16 8 9 40 8.0 Samuels,N.C.St 6 0 0 0 48 8.0 Sutton,SMU 6 0 0 0 48 8.0 Molina,W.Va. 5 30 3 6 39 7.8 Carpenter,Minn. 5 17 7 10 38 7.6 Johnson,Toledo 5 0 0 0 38 7.6 Martin,Baylor 5 15 8 10 38 7.6 Berrios,MiaFla 4 0 0 0 30 7.5 Brooks,Minn. 4 0 0 0 30 7.5 McGowan,UCF 4 0 0 0 30 7.5 Platt,Baylor 4 0 0 0 30 7.5 Swanson,Toledo 4 0 0 0 30 7.5 Rubino,App.St 5 17 7 10 37 7.4 Ruiz,ArizSt 5 20 6 9 37 7.4 Seibert,Okla. 5 31 2 4 37 7.4 Blankensh,Ga. 6 26 6 7 44 7.3 Anderson,TCU 5 0 0 0 36 7.2 Chunn,Troy 5 0 0 0 36 7.2 Crawford,W.Va. 5 0 0 0 36 7.2 Dawkins,Ariz 5 0 0 0 36 7.2 Ellis,Va. 5 0 0 0 36 7.2 Ford,LaMnro 5 22 5 6 36 7.2 Hopkins,UConn 5 0 0 0 36 7.2 Kelly,Tenn. 5 0 0 0 36 7.2 Moore,Md. 5 0 0 0 36 7.2 Nisby,TxTech 5 0 0 0 36 7.2 Williams,Ark 5 0 0 0 36 7.2 Joseph,Fla.At 6 26 6 7 43 7.2 Sloman,Mia.Oh 6 17 9 10 43 7.2 Wise,N.C.St 6 27 6 10 43 7.2

