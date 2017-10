BC-FBC–NCAA FBS Individual Receptions Per Game

By The Associated Press

National Individual Leaders

By The Associated Press

Receptions Per Game

Through games of Oct. 07

G Ct ReYd Ct Pg Ishmael,Syr. 6 56 729 9.3 Ursua,Hawaii 5 46 653 9.2 Quinn,SMU 6 54 587 9.0 Philips,Syr. 6 52 475 8.7 Samuels,N.C.St 6 50 425 8.3 Andrews,UCLA 5 40 553 8.0 Bonner,Houstn 4 32 300 8.0 Coutee,TxTech 5 39 586 7.8 Jennings,W.Va. 5 39 518 7.8 Hart,Ga.St. 4 31 365 7.8 Gallup,ColoSt 6 46 685 7.7 Wilson,UCLA 5 38 490 7.6 Zaccheaus,Va. 5 38 348 7.6 Carringto,Utah 5 37 584 7.4 Breneman,UMass 5 36 500 7.2 Hall,BallSt 6 42 479 7.0 Miller,Memphs 5 35 516 7.0 Phillips,VaTech 6 42 608 7.0 Burnett,So.Cal 6 41 527 6.8 Williams,WashSt 6 41 290 6.8 Harry,ArizSt 5 34 476 6.8 Cobbs, Jr,Ind. 5 33 370 6.6 Sannon,Idaho 5 33 340 6.6 Sills,W.Va. 5 33 512 6.6 Demps,Nevada 6 39 438 6.5 Lasley,UCLA 4 26 466 6.5 Moore,Md. 5 32 414 6.4 Wilson,Boise 5 32 528 6.4 Johnson,Bufalo 6 37 631 6.2 Pettis,Wash. 6 37 416 6.2 Dunbar,Houstn 5 30 355 6.0 Morgan Jr,Neb. 5 30 510 6.0 Dortch,WF 6 35 430 5.8 Lee,MidTen 6 35 394 5.8 Scott,N.M.St 6 35 543 5.8 Veal,LaTech 6 35 405 5.8 Bailey II,E.Mich 5 29 419 5.8 Brady,Marsh 5 29 495 5.8 Chapman,CMich 6 34 485 5.7 Martin, J,WashSt 6 34 464 5.7 Johnson,Fresno 5 28 382 5.6 Johnson,Toledo 5 28 460 5.6 Thompson,Toledo 5 28 537 5.6 Washingto,OklaSt 5 28 647 5.6 Harmon,N.C.St 6 33 434 5.5 Johnson-M,WashSt 6 33 316 5.5 Batson,TxTech 5 27 257 5.4 Brown,Miss. 5 27 504 5.4 Lazard,IowaSt 5 27 310 5.4 Owens,FlaInt 5 27 462 5.4 Barnes,La.Laf 5 26 335 5.2 Conway,Wyo. 5 26 231 5.2 Jefferson,Miss. 5 26 254 5.2 Bobo,Colo 6 31 306 5.2 Davis,Auburn 6 31 251 5.2 Grayson,E.Caro 6 31 535 5.2 Lewis,Cincy 6 31 325 5.2 Miller,BGreen 6 31 306 5.2 Sutton,SMU 6 31 489 5.2 Ateman,OklaSt 5 25 449 5.0 Hemphill-,Texas 5 25 261 5.0 Johnson,Texas 5 25 485 5.0 Mims,Baylor 5 25 533 5.0 Scott,Fresno 5 25 234 5.0 Ward,CMich 6 30 237 5.0 Barkley,PennSt 6 29 395 4.8 Hobbs,Tulsa 6 29 449 4.8 Mannix,Nevada 6 29 419 4.8 Renfrow,Clem 6 29 282 4.8 Ridley,Ala 6 29 390 4.8 Dowling,Va. 5 24 327 4.8 Fant,W.Ky 5 24 220 4.8 Guyton,N.Tex 5 24 444 4.8 Johnson,Mo. 5 24 330 4.8 Noa,Cal 5 24 373 4.8 Fields,Colo 6 28 336 4.7 Rahming,Duke 6 28 314 4.7 Hennigan,App.St 5 23 242 4.6 Jackson,W.Ky 5 23 309 4.6 Metcalf,Miss. 5 23 320 4.6 Nance,Ark 5 23 374 4.6 Robertson,S.Miss 5 23 336 4.6 White,W.Va. 5 23 347 4.6 Berrios,MiaFla 4 18 282 4.5 Easley,Iowa 6 27 281 4.5 Edwards,S.Caro 6 27 357 4.5 Fumagalli,Wis. 4 18 267 4.5 Isabella,UMass 6 27 395 4.5 Johnson,Tulsa 6 27 321 4.5 Johnson,Ky 6 27 333 4.5 Kirk,TexA&M 6 27 316 4.5 Murray,Ark.St 4 18 312 4.5 Redding,BGreen 6 27 416 4.5 Savoy,VaTech 6 27 337 4.5 Sweet,WashSt 6 27 283 4.5 Tarver,UtahSt 6 27 244 4.5 Wharton I,Cal 6 27 397 4.5 Blake,NIU 5 22 261 4.4 Cantrell,TxTech 5 22 322 4.4 Davis,MichSt 5 22 265 4.4 Douglas,Troy 5 22 279 4.4 Kelly,Tenn. 5 22 229 4.4 Malone,La.Laf 5 22 276 4.4 Porter,E.Mich 5 22 258 4.4 Timian,Ind. 5 22 140 4.4 Valdes-Sc,So.Fla 5 22 322 4.4 Williams,Marsh 5 22 212 4.4

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.