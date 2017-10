BC-FBC–NCAA FBS Individual Punting

By The Associated Press

National Individual Leaders

By The Associated Press

Punting

Through games of Oct. 07

G Punts Avg Townsend,Fla. 5 26 48.8 Daniel,Tenn. 5 29 47.3 Bojorquez,N.Mex. 5 21 47.2 Fatony,Mo. 5 23 47.0 Dickson,Texas 5 22 46.7 Sheldon,UNC 6 32 46.4 Coffey,Idaho 5 26 46.4 Winslow,Pitt. 6 29 46.0 Adams,KentSt 6 43 45.8 Newsome,NDame 6 31 45.7 Tripucka,TexA&M 6 33 45.6 Cooke,MissSt 5 22 45.3 Galitz,Baylor 5 21 45.2 Hofrichte,Syr. 6 29 45.1 Budrovich,So.Cal 6 22 45.0 Sheldon,CMich 5 37 45.0 Waitman,S.Ala 5 27 44.9 Cole,N.C.St 6 22 44.8 Mitchell,W.Mich 6 27 44.7 Bailey,Stan. 6 23 44.6 Fox,Rice 6 35 44.4 Carrizosa,SnJose 7 46 44.4 Santoso,Minn. 5 22 44.4 Davidson,BGreen 6 38 44.3 Charlton,S.Caro 6 25 44.2 Gillikin,PennSt 6 26 44.2 Schopper,Purdue 5 25 44.0 Anderson,Rutgrs 5 31 44.0 Spiers,Clem 6 28 44.0 Vedvik,Marsh 5 24 43.9 Bradburn,VaTech 6 31 43.8 Luna,UTEP 6 40 43.8 Coleman,Va. 5 27 43.6 Ripley,Tex.St 6 39 43.6 Sumpter,Troy 5 21 43.5 Maggio,WF 6 38 43.4 Nizialek,Ga. 6 25 43.2 Niswander,NW’ern 5 27 43.1 Klumph,Cal 6 26 43.0 DeWeen,Bufalo 6 26 42.9 Hart,Chrlot 6 40 42.9 Wilson,FlaInt 5 22 42.8 Scott,AFA 5 21 42.7 Hernandez,So.Fla 5 28 42.6 Cate,ODU 5 35 42.5 Lightbour,Neb. 6 30 42.5 Panton,Ky 6 33 42.5 Rickel,Fla.At 6 30 42.4 Downing,IowaSt 5 22 42.4 Dalton,UtahSt 6 38 42.4 Linehan,BYU 6 31 42.3 Gaudion,Hawaii 6 23 42.2 Geraci,La.Laf 5 27 42.1 Kinney,Colo 6 26 42.1 Sackville,SMU 6 27 42.0 Walsh,Kan.St 4 16 42.0 Hartbarge,MichSt 5 31 41.8 Kramer,Mia.Oh 6 31 41.7 Barnes,E.Caro 6 30 41.7 Gasser,Akron 6 35 41.7 Dixon,UAB 5 22 41.7 Grace,Ark.St 4 20 41.6 Moos,Kansas 5 27 41.6 Heim,LaMnro 5 31 41.4 Lotti,Wis. 5 20 41.4 Farkas,Ohio 6 23 41.3 Laurent,UMass 6 33 41.2 Bennett,Tulsa 6 26 41.1 Gleeson,Miss. 5 19 41.1 Flynn,Ga.So. 4 27 40.9 Starzyk,Temple 6 31 40.9 Knoll,BC 6 46 40.8 Ference,NIU 5 36 40.7 Smith,Cincy 6 34 40.6 Subotsch,App.St 5 28 40.4 Tyler,Fla.St 4 23 40.3 Whitehead,Ind. 5 36 40.3 Parker,Duke 6 35 40.2 White,Navy 5 18 40.1 Bonadies,MidTen 6 23 40.0 Conaway,Nevada 6 26 40.0 Panazzolo,TxTech 5 19 40.0 Collins,W.Ky 5 26 39.9 Cusick,Fresno 5 22 39.9 Roy,Houstn 5 26 39.8 Porebski,Ore.St 6 32 39.8 Rastetter,Iowa 6 25 39.7 Johnson,Ark 5 21 39.7 Theisler,N.M.St 6 35 39.7 Lees,Md. 5 26 39.5 Hayes,Ill. 5 25 39.4 Loy,Vandy 6 40 39.3 Farlow,LaTech 5 22 39.1 Kinney,W.Va. 5 25 39.1 Everett,S.Miss 5 26 39.0 Hecklein,SDSt 6 30 38.8 Sleep-Dal,ArizSt 5 24 38.8 Feagles,MiaFla 4 19 38.7 Graham,UConn 5 19 38.5 Block,Tulane 5 22 38.5

