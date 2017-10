BC-FBC–NCAA FBS Individual Leading Rushers

By The Associated Press

G Car RuYD Tds Yds Pg Love,Stan. 6 118 1,240 9 206.7 Abey,Navy 5 146 870 9 174.0 Penny,SDSt 6 143 993 9 165.5 Taylor,Wis. 5 97 767 9 153.4 Saint Jus,Hawaii 6 144 892 4 148.7 Lindsay,Colo 6 150 810 8 135.0 Wilson,N.Tex 5 93 666 9 133.2 Marshall,GaTech 4 102 523 9 130.8 Adams,NDame 6 86 776 5 129.3 Thomas,UNLV 5 82 625 9 125.0 Smith,S.Miss 5 90 613 5 122.6 Benson,GaTech 4 84 476 4 119.0 Singletar,Fla.At 6 106 686 11 114.3 Brewer,Tulsa 6 143 684 6 114.0 Crawford,W.Va. 5 80 562 6 112.4 Dobbins,OhioSt 6 88 669 4 111.5 Freeman,Oregon 6 115 654 10 109.0 Barkley,PennSt 6 102 649 6 108.2 Bradshaw,Army 6 87 647 6 107.8 Walton,MiaFla 4 56 428 3 107.0 Jones,So.Cal 5 85 529 7 105.8 Hilliard,Tulane 5 78 517 7 103.4 Hill,OklaSt 5 92 516 4 103.2 Chubb,Ga. 6 91 618 8 103.0 Herbert,Kansas 5 68 503 4 100.6 Kelly,Tenn. 5 97 494 6 98.8 Chunn,Troy 5 91 490 6 98.0 Johnson,Md. 5 58 468 4 93.6 Gaskin,Wash. 6 90 559 8 93.2 Anderson,TCU 5 77 465 6 93.0 Brown,UAB 5 82 459 5 91.8 Rhodes,UTSA 4 59 366 3 91.5 Ragas,La.Laf 5 63 453 5 90.6 Crockett,Mo. 5 71 449 2 89.8 Henderson,Memphs 5 55 448 3 89.6 Ouellette,Ohio 6 85 533 3 88.8 Swanson,Toledo 4 77 355 5 88.8 Duckworth,Idaho 5 73 439 2 87.8 Tice,So.Fla 5 75 438 7 87.6 Snell,Ky 6 126 523 6 87.2 Johnson,So.Fla 5 92 432 4 86.4 Hurts,Ala 6 69 517 5 86.2 Hines,N.C.St 6 100 513 5 85.5 Jackson,L’vill 6 91 510 7 85.0 Williams,TexA&M 5 81 422 5 84.4 Harris,Ala 6 59 500 7 83.3 Dawkins,ColoSt 6 89 493 3 82.2 Montgomer,IowaSt 5 82 410 5 82.0 Davis,Fla. 5 57 409 2 81.8 Williams,MissSt 5 74 409 1 81.8 Ellis,Va. 5 103 408 5 81.6 Huff,NIU 5 75 408 1 81.6 Lemay,Chrlot 6 77 488 0 81.3 Michel,Ga. 5 59 406 4 81.2 Howell,Fla.At 5 56 403 2 80.6 Wadley,Iowa 6 119 483 4 80.5 Wimbush,NDame 5 68 402 8 80.4 Smith,Minn. 5 108 398 2 79.6 Rose III,N.M.St 6 91 477 3 79.5 Flowers,So.Fla 5 87 395 5 79.0 Brooks,Minn. 4 65 315 5 78.8 Jones,SMU 6 76 467 3 77.8 Stockton,TxTech 5 57 385 4 77.0 Worthman,AFA 5 113 384 5 76.8 Cox,ODU 5 87 379 2 75.8 Etienne,Clem 5 46 378 5 75.6 Moore,App.St 5 66 377 3 75.4 Sermon,Okla. 5 61 373 3 74.6 Adams,Okla. 5 35 372 1 74.4 Wilson,Duke 6 75 440 5 73.3 Isaac,Mich. 5 61 365 1 73.0 Guice,LSU 5 82 364 5 72.8 Werts,Ga.So. 4 96 289 0 72.3 High,Navy 5 78 360 1 72.0 Catalon,Houstn 5 66 359 3 71.8 Dawkins,Ariz 5 56 358 6 71.6 Ellison,Ind. 5 69 358 2 71.6 Bellamy,W.Mich 5 43 357 3 71.4 Brown,Duke 6 72 427 2 71.2 Epstein,Ill. 5 57 346 3 69.2 Perry,Navy 5 27 346 3 69.2 Johnson,S.Ala 5 57 345 4 69.0 Taylor,Memphs 4 52 276 3 69.0 Wand,Ark.St 4 46 276 4 69.0 Moore,Nevada 6 63 413 0 68.8 Moss,Utah 5 73 344 3 68.8 Fitzgeral,MissSt 5 54 343 5 68.6 Nall,Ore.St 5 62 341 4 68.2 Franklin,W.Mich 6 90 408 6 68.0 Jackson,NW’ern 5 80 339 4 67.8 Cleveland,BGreen 6 72 406 2 67.7 Thompkins,Toledo 5 59 337 1 67.4 Ertz,Kan.St 5 65 336 3 67.2 Reed,Bufalo 6 94 402 5 67.0 Bryant,Clem 6 97 401 7 66.8 Laird,Cal 6 65 400 4 66.7 Patrick,Fla.St 4 44 266 1 66.5 Ball,Akron 5 75 332 4 66.4 Wolford,WF 5 66 332 4 66.4 Akers,Fla.St 4 56 264 0 66.0

