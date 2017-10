BC-FBC–NCAA FBS Individual Field Goals

By The Associated Press

National Individual Leaders

By The Associated Press

Field Goals

Through games of Oct. 07

G FG FGA Pct PG Gay,Utah 5 16 17 .941 3.20 Vest,Toledo 5 13 15 .867 2.60 Aguayo,Fla.St 4 10 12 .833 2.50 Nordin,Mich. 5 12 14 .857 2.40 Sackett,UTSA 3 7 7 1.000 2.33 MacGinnis,Ky 6 13 18 .722 2.17 Barnes,LaTech 6 12 16 .750 2.00 Camacho,Fresno 5 10 13 .769 2.00 McCrane,Kan.St 5 10 13 .769 2.00 Nadelman,So.Fla 5 10 11 .909 2.00 Powell,WashSt 6 12 13 .923 2.00 Toner,Stan. 6 12 13 .923 2.00 Carlson,Auburn 6 11 15 .733 1.83 Slye,VaTech 6 11 17 .647 1.83 Moore,N.Tex 5 9 10 .900 1.80 Patterson,S.Ala 5 9 11 .818 1.80 Pantels,UNLV 4 7 11 .636 1.75 Baron,SDSt 6 10 12 .833 1.67 Eberle,UtahSt 6 10 11 .909 1.67 LaCamera,TexA&M 6 10 12 .833 1.67 Murphy,Syr. 6 10 12 .833 1.67 Pappanast,Ala 6 10 13 .769 1.67 Stefanou,Colo 6 10 12 .833 1.67 Weaver,WF 6 10 12 .833 1.67 Ammendola,OklaSt 5 8 12 .667 1.60 Martin,Baylor 5 8 10 .800 1.60 McLaughli,Ill. 5 8 9 .889 1.60 Rui,Kansas 5 8 9 .889 1.60 Bryan,ColoSt 6 9 10 .900 1.50 Creque,L’vill 6 9 9 1.000 1.50 Parker,Duke 6 9 11 .818 1.50 Sloman,Mia.Oh 6 9 10 .900 1.50 Suder,BGreen 6 9 10 .900 1.50 Williams,SMU 6 9 12 .750 1.50 Carpenter,Minn. 5 7 10 .700 1.40 Coffey,Idaho 5 7 8 .875 1.40 Fricano,E.Mich 5 7 9 .778 1.40 Owens,IowaSt 5 7 8 .875 1.40 Rubino,App.St 5 7 10 .700 1.40 Crawford,SnJose 6 8 9 .889 1.33 McGrath,So.Cal 6 8 9 .889 1.33 Zervos,Ohio 6 8 10 .800 1.33 Badgley,MiaFla 4 5 6 .833 1.25 Wright,UCF 4 5 6 .833 1.25 Borregale,FlaInt 5 6 7 .857 1.20 McCann,Mo. 5 6 8 .750 1.20 Molson,UCLA 5 6 7 .857 1.20 Rothe,Wyo. 5 6 8 .750 1.20 Ruiz,ArizSt 5 6 9 .667 1.20 Sanders,N.Mex. 5 6 7 .857 1.20 Wunderlic,Miss. 5 6 9 .667 1.20 Anderson,Cal 6 7 12 .583 1.17 Boumerhi,Temple 6 7 10 .700 1.17 Grant,W.Mich 6 7 10 .700 1.17 Lichtenbe,BC 6 7 11 .636 1.17 Mitcheson,Bufalo 6 7 12 .583 1.17 Nuernberg,OhioSt 6 7 9 .778 1.17 Rooker,MidTen 6 7 8 .875 1.17 Verity,E.Caro 6 7 12 .583 1.17 Yoon,NDame 6 7 10 .700 1.17 Almond,BYU 5 5 7 .714 1.00 Blankensh,Ga. 6 6 7 .857 1.00 Brown,Neb. 6 6 8 .750 1.00 Christman,MissSt 5 5 5 1.000 1.00 Davis,PennSt 6 6 13 .462 1.00 Ford,LaMnro 5 5 6 .833 1.00 Gaglianon,Wis. 5 5 6 .833 1.00 Hoggarth,Boise 5 5 5 1.000 1.00 Joseph,Fla.At 6 6 7 .857 1.00 Kessman,Pitt. 6 6 10 .600 1.00 Novikoff,Houstn 5 5 7 .714 1.00 Oakes,Ind. 5 5 5 1.000 1.00 Pineiro,Fla. 5 5 6 .833 1.00 Pollack,Ariz 5 5 7 .714 1.00 Strebel,AFA 5 5 6 .833 1.00 Wise,N.C.St 6 6 10 .600 1.00 Armstrong,CMich 6 5 8 .625 .83 Hynes,KentSt 6 5 7 .714 .83 Jones,Tulsa 6 5 6 .833 .83 Recinos,Iowa 6 5 6 .833 .83 Sherman,Tex.St 6 5 7 .714 .83 Barden,TxTech 5 4 5 .800 .80 Hagan,NIU 5 4 8 .500 .80 Harte,Rutgrs 5 4 6 .667 .80 Rowland,Texas 5 4 9 .444 .80 Song,TCU 5 4 4 1.000 .80 Tarbutt,UConn 5 4 6 .667 .80 Vedvik,Marsh 5 4 7 .571 .80 Vogel,UAB 5 4 6 .667 .80 Bass,Ga.So. 4 3 6 .500 .75 Rice,ODU 4 3 4 .750 .75 Williams,Ark.St 4 3 4 .750 .75 Brown,N.M.St 6 4 5 .800 .67 Jones,UNC 6 4 7 .571 .67 Vizcaino,Wash. 6 4 9 .444 .67 White,S.Caro 6 4 11 .364 .67 Dellinger,Purdue 5 3 5 .600 .60 Kuhbander,NW’ern 5 3 4 .750 .60 Moehring,Navy 5 3 6 .500 .60 Molina,W.Va. 5 3 6 .500 .60 Nuss,W.Ky 5 3 5 .600 .60 O’Leary,Akron 5 3 5 .600 .60 Shaunfiel,S.Miss 5 3 5 .600 .60 Smith,Memphs 5 3 3 1.000 .60 Underwood,Troy 5 3 5 .600 .60

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.