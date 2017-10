By The Associated Press

BC-FBC–Montana St.-N. Colorado Stats

Montana St. 27, N. Colorado 24

Montana St. 0 7 3 17 —27 N. Colorado 7 14 0 3 —24 First Quarter

UNCO_F.Stephens 80 pass from Regan (Root kick), 6:33.

Second Quarter

MTST_Herbert 6 pass from Murray (Peppenger kick), 14:18.

UNCO_Riek 2 run (Root kick), 9:26.

UNCO_Verna 12 pass from Regan (Root kick), 0:59.

Third Quarter

MTST_FG Peppenger 20, 6:29.

Fourth Quarter

MTST_Andersen 15 run (Peppenger kick), 13:42.

MTST_Murray 4 run (Peppenger kick), 7:57.

UNCO_FG Root 34, 6:05.

MTST_FG Peppenger 27, 0:00.

___

MTST UNCO First downs 29 11 Rushes-yards 58-297 23-41 Passing 222 218 Comp-Att-Int 20-37-2 13-30-0 Return Yards 45 116 Punts-Avg. 5-44.2 7-48.6 Fumbles-Lost 0-0 1-0 Penalty-Yards 6-49 2-10 Time of Possession 39:36 20:24

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Montana St., C. Murray 26-150, T. Andersen 11-75, L. Jones 8-31, E. Vander 8-18, N. LaSane 3-17, B. Folsom 1-4, N. James 1-2. N. Colorado, T. Riek 14-28, A. Davis 6-15, B. Cartagena 1-6, C. Regan 2-(minus 6).

PASSING_Montana St., C. Murray 20-35-2-222, M. Herbert 0-1-0-0, K. Kassis 0-1-0-0. N. Colorado, C. Regan 13-29-0-218, P. Stephens 0-1-0-0.

RECEIVING_Montana St., M. Herbert 6-105, J. Johnson 5-61, K. Kassis 5-48, L. Jones 1-5, T. Andersen 1-2, C. Sullivan 2-1. N. Colorado, F. Stephens 3-125, A. Wesley 3-46, T. Verna 2-19, T. Riek 2-9, H. Deggs 1-7, M. McCauley 1-6, E. Onic II 1-6.

