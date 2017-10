BC-FBC–Major Scores,1st Add

By The Associated Press

SOUTH

Alabama St. 21, Alabama A&M 16<

Arkansas 38, Mississippi 37<

Bethune-Cookman 24, Hampton 21<

Chattanooga 23, Samford 21<

E. Kentucky 26, Murray St. 13<

FAU 42, W. Kentucky 28<

FIU 41, Marshall 30<

Florida A&M 34, Morgan St. 31<

Furman 28, W. Carolina 6<

Georgia 42, Florida 7<

Grambling St. 50, Texas Southern 24<

Houston 28, South Florida 24<

Howard 28, SC State 20<

Jackson St. 24, MVSU 5<

Jacksonville 54, Campbell 48, 3OT<

Jacksonville St. 23, SE Missouri 7<

James Madison 21, New Hampshire 0<

Kennesaw St. 28, Presbyterian 0<

Liberty 33, Gardner-Webb 17<

Maryland 42, Indiana 39<

Miami 24, North Carolina 19<

Monmouth (NJ) 23, Charleston Southern 20<

NC Central 42, Delaware St. 14<

San Diego 48, Stetson 7<

Savannah St. 27, Norfolk St. 9<

South Carolina 34, Vanderbilt 27<

Stony Brook 27, Richmond 24<

Tennessee Tech 30, Tennessee St. 26<

Texas St. 27, Coastal Carolina 7<

The Citadel 21, VMI 3<

Troy 38, Georgia Southern 16<

UCF 73, Austin Peay 33<

UT Martin 27, E. Illinois 10<

Wake Forest 42, Louisville 32<

Wofford 31, ETSU 24<

