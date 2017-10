By The Associated Press

BC-FBC–Maine-Albany (NY) Stats

Maine 12, Albany (NY) 10

Maine 0 9 0 3 —12 Albany (NY) 7 0 3 0 —10 First Quarter

ALBY_White 5 fumble return (Stark kick), 3:38.

Second Quarter

ME_FG Briggs 37, 14:17.

ME_Wright 34 pass from Ferguson (kick failed), 11:09.

Third Quarter

ALBY_FG Stark 36, 2:08.

Fourth Quarter

ME_FG Briggs 37, 14:02.

___

ME ALBY First downs 22 13 Rushes-yards 44-115 27-99 Passing 263 163 Comp-Att-Int 19-31-1 13-27-0 Return Yards 74 72 Punts-Avg. 6-34.8 9-34.4 Fumbles-Lost 1-1 2-0 Penalty-Yards 4-60 9-70 Time of Possession 31:42 28:18

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Maine, J. Mack 32-108, E. Edwards 1-10, J. Fitzpatrick 3-4, C. Ferguson 5-(minus 3). Albany (NY), K. Mofor 21-105, D. McDonald 1-2, N. Sussman 1-0, W. Brunson 4-(minus 8).

PASSING_Maine, C. Ferguson 19-30-0-263, D. Belcher 0-1-1-0. Albany (NY), W. Brunson 13-27-0-163.

RECEIVING_Maine, J. Mack 4-73, J. Osumah 5-65, M. Wright 2-41, J. Reed 3-25, E. Edwards 2-22, J. Blair 1-19, J. Dunn 1-10, D. Belcher 1-8. Albany (NY), D. McDonald 3-88, J. Crockett 2-21, M. Hussain 2-17, A. Ellis 1-13, J. Diggs 2-12, L. Wesneski 1-8, K. Mofor 2-4.

