BC-FBC–Lamar-Sam Houston St. Stats

Sam Houston St. 63, Lamar 27

Lamar 7 13 7 0 —27 Sam Houston St. 16 31 10 6 —63 First Quarter

SHSU_Compton 57 pass from Briscoe (Honshtein kick), 14:47.

SHSU_FG Honshtein 22, 6:29.

SHSU_Stewart 52 pass from Briscoe (kick blocked), 4:17.

LAM_Allen 2 run (Martinez kick), 2:22.

Second Quarter

SHSU_Stewart 30 pass from Briscoe (Honshtein kick), 14:50.

SHSU_Avery 13 run (Honshtein kick), 12:14.

LAM_Allen 6 run (Martinez kick), 7:09.

SHSU_FG Honshtein 26, 4:54.

LAM_Randle 16 run (kick blocked), 3:37.

SHSU_Davis 46 punt return (Honshtein kick), 1:43.

SHSU_Scott 20 pass from Briscoe (Honshtein kick), 0:21.

Third Quarter

SHSU_FG Honshtein 44, 12:42.

SHSU_Bulmer 18 run (Honshtein kick), 10:55.

LAM_Randle 9 run (Martinez kick), 6:31.

Fourth Quarter

SHSU_Avery 2 run (kick failed), 12:48.

___

LAM SHSU First downs 24 26 Rushes-yards 50-286 37-253 Passing 241 390 Comp-Att-Int 21-39-2 18-41-2 Return Yards 42 150 Punts-Avg. 9-35.4 5-37.6 Fumbles-Lost 1-0 0-0 Penalty-Yards 12-82 4-40 Time of Possession 31:47 28:13

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Lamar, K. Banks 7-73, D. Randle 17-66, A. Allen 12-54, D. Thompson Jr. 2-46, J. White 4-34, B. McKenzie 5-15, M. Holmes 1-2, K. King 1-0. Sam Houston St., R. Bulmer 8-103, C. Avery 11-48, K. Jackson 14-47, R. Henderson 3-31, D. Davis 1-24.

PASSING_Lamar, A. Allen 17-33-2-228, B. McKenzie 4-6-0-13. Sam Houston St., J. Briscoe 17-36-0-371, C. Griffin 1-5-2-19.

RECEIVING_Lamar, C. Robinson 4-72, J. Wood 2-52, K. Banks 6-37, D. Gaston 1-33, M. Hawthorne 2-16, D. Thompson Jr. 2-14, I. Howard 1-10, D. Randle 2-5, K. King 1-2. Sam Houston St., N. Stewart 5-147, C. Compton 2-72, D. Davis 3-61, R. Bulmer 3-58, R. Henderson 2-24, T. Scott 1-20, C. Avery 1-7, J. Moore 1-1.

