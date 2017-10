By The Associated Press

BC-FBC–Houston Baptist-Stephen F. Austin Stats

Stephen F. Austin 27, Houston Baptist 10

Houston Baptist 7 0 3 0 —10 Stephen F. Austin 0 13 7 7 —27 First Quarter

HBU_Haidet 1 run (Chadwick kick), 12:51.

Second Quarter

SFA_FG Ruiz 34, 14:15.

SFA_FG Ruiz 24, 4:47.

SFA_Day 4 run (Ruiz kick), 1:38.

Third Quarter

SFA_Amous 3 run (Ruiz kick), 6:08.

HBU_FG Chadwick 23, 3:52.

Fourth Quarter

SFA_Amous 6 run (Ruiz kick), 9:32.

___

HBU SFA First downs 16 24 Rushes-yards 24-22 48-262 Passing 216 221 Comp-Att-Int 23-42-1 24-34-1 Return Yards 93 -2 Punts-Avg. 8-43.1 4-39.0 Fumbles-Lost 1-0 3-2 Penalty-Yards 4-49 5-60 Time of Possession 23:23 36:37

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Houston Baptist, A. Haidet 4-15, T. Peters 10-13, B. Kelly 3-3, J. Brown 1-1, I. Hall 1-1, B. Zappe 3-(minus 2), J. Swensen 2-(minus 9). Stephen F. Austin, K. Amous 16-83, J. Day 7-72, J. Shaw 11-53, J. Blumrick 9-42, J. McGowen 5-12.

PASSING_Houston Baptist, B. Zappe 15-24-1-146, A. Haidet 4-11-0-70, J. Swensen 4-7-0-0. Stephen F. Austin, J. Blumrick 24-34-1-221.

RECEIVING_Houston Baptist, D. Houston 6-69, I. Hall 4-58, E. Fry 1-35, M. Ajdin 3-19, B. Kelly 2-19, T. Kelly 2-11, T. Peters 4-3, J. Brown 1-2. Stephen F. Austin, K. Amous 7-102, T. Pace 5-38, F. Iheanacho 3-19, J. McGowen 1-16, W. Taylor 1-14, J. Shaw 1-12, R. Bentley 1-10, C. Williams 2-7, T. Goree 3-3.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.