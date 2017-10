By The Associated Press

BC-FBC–Georgetown-Holy Cross Stats

Holy Cross 24, Georgetown 10

Georgetown 3 0 7 0 —10 Holy Cross 0 13 0 11 —24 First Quarter

GTWN_FG Hurst 24, 3:02.

Second Quarter

HC_Guild 1 run (McLarty kick), 12:15.

HC_FG McLarty 29, 4:47.

HC_FG McLarty 31, 0:00.

Third Quarter

GTWN_Jesson 14 pass from Johnson (Hurst kick), 0:12.

Fourth Quarter

HC_FG McLarty 24, 11:07.

HC_Pujals 1 run (Diquan Walker run), 6:24.

___

GTWN HC First downs 11 23 Rushes-yards 22-10 46-150 Passing 181 262 Comp-Att-Int 17-38-0 25-38-0 Return Yards 76 25 Punts-Avg. 7-38.3 5-41.2 Fumbles-Lost 2-0 1-0 Penalty-Yards 8-37 10-100 Time of Possession 24:51 35:09

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Georgetown, A. Valles 6-21, I. Ellsworth 1-5, G. Johnson 15-(minus 16). Holy Cross, D. Cozier 8-55, D. Walker 16-53, G. Guild 10-33, M. Alexander 4-19, P. Pujals 8-(minus 10).

PASSING_Georgetown, G. Johnson 17-38-0-181. Holy Cross, P. Pujals 25-38-0-262.

RECEIVING_Georgetown, M. Edwards 5-84, M. Dereus 7-75, T. Jesson 2-23, A. Valles 3-(minus 1). Holy Cross, B. Bell 6-66, M. Dorsey 4-61, A. Harton 5-38, D. Walker 2-37, G. Guild 1-19, J. Simsheuser 3-16, J. Montgomery 2-11, D. Cozier 1-8, M. Alexander 1-6.

