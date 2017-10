BC-FBC–FBC Glance,5th add

By The Associated Press

All Times EDT PACIFIC-12 CONFERENCE North Conference All Games W L PF PA W L PF PA Washington St. 3 0 115 60 6 0 238 111 Washington 3 0 117 24 6 0 258 61 Stanford 3 1 139 120 4 2 218 147 Oregon 1 2 90 94 4 2 258 163 California 0 3 51 113 3 3 146 179 Oregon St. 0 3 40 132 1 5 116 270 South Conference All Games W L PF PA W L PF PA Southern Cal 3 1 137 84 5 1 213 139 Utah 1 1 50 47 4 1 160 92 Arizona 1 1 69 72 3 2 210 131 UCLA 1 1 61 81 3 2 207 196 Ariz. St. 1 1 61 69 2 3 163 182 Colorado 0 3 75 109 3 3 170 136

___

Saturday’s Games

Southern Cal 38, Oregon St. 10

Arizona 45, Colorado 42

Washington St. 33, Oregon 10

Stanford 23, Utah 20

Washington 38, California 7

Friday’s Games

Washington St. at California, 10:30 p.m.

Saturday, Oct. 14

Colorado at Oregon St., 4 p.m.

Utah at Southern Cal, 8 p.m.

UCLA at Arizona, 9 p.m.

Washington at Arizona St., 10:45 p.m.

Oregon at Stanford, 11 p.m.

PATRIOT LEAGUE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Lafayette 2 0 24 17 2 4 77 183 Lehigh 1 0 41 38 1 5 198 280 Holy Cross 1 1 27 10 2 4 154 138 Georgetown 0 0 0 0 1 4 74 150 Bucknell 0 1 0 20 2 3 101 122 Colgate 0 1 38 41 2 4 120 160 Fordham 0 1 10 14 1 5 125 251

___

Saturday’s Games

Princeton 50, Georgetown 30

Lehigh 41, Colgate 38

Monmouth (NJ) 48, Holy Cross 36

Lafayette 14, Fordham 10

Saturday, Oct. 14

Lafayette at Harvard, Noon

Fordham at Colgate, Noon

Georgetown at Lehigh, 12:30 p.m.

Holy Cross at Yale, 1 p.m.

Bucknell at Cornell, 1:30 p.m.

PIONEER LEAGUE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Campbell 3 0 136 31 4 2 232 75 Jacksonville 2 0 79 58 4 1 198 158 San Diego 2 0 61 24 3 2 119 106 Drake 2 1 75 49 3 3 147 191 Marist 2 1 106 70 3 3 143 168 Butler 1 2 77 71 3 3 147 161 Dayton 1 2 55 67 2 4 113 131 Morehead St. 1 2 40 110 2 4 116 251 Valparaiso 1 2 50 111 2 4 157 211 Davidson 0 2 30 66 2 3 119 157 Stetson 0 3 62 114 1 5 89 207

___

Saturday’s Games

Columbia 41, Marist 17

Stetson 17, Brown 13

Butler 44, Morehead St. 6

Jacksonville 35, Davidson 21

Dayton 20, Drake 10

Campbell 49, Valparaiso 10

Saturday, Oct. 14

Jacksonville at Butler, Noon

Campbell at Dayton, 1 p.m.

Davidson at Stetson, 1 p.m.

Marist at Valparaiso, 2 p.m.

Morehead St. at San Diego, 5 p.m.

