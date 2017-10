BC-FBC–FBC Glance,4th add

By The Associated Press

All Times EDT MOUNTAIN WEST CONFERENCE West Conference All Games W L PF PA W L PF PA San Diego St. 2 0 69 34 6 0 191 116 Fresno St. 2 0 68 31 3 2 160 120 UNLV 1 1 51 54 2 3 156 167 Nevada 1 1 56 62 1 5 135 205 Hawaii 0 3 63 114 2 4 165 223 San Jose St. 0 3 33 129 1 6 105 294 Mountain Conference All Games W L PF PA W L PF PA Colorado St. 2 0 78 35 4 2 200 130 Boise St. 1 0 28 14 3 2 143 123 Wyoming 1 0 28 21 3 2 116 104 New Mexico 1 1 70 66 3 2 152 123 Utah St. 1 1 75 37 3 3 186 179 Air Force 0 2 62 84 1 4 182 161

___

Friday’s Games

Boise St. 24, BYU 7

Saturday’s Games

Navy 48, Air Force 45

Colorado St. 27, Utah St. 14

Fresno St. 27, San Jose St. 10

Nevada 35, Hawaii 21

San Diego St. 41, UNLV 10

Saturday, Oct. 14

UNLV at Air Force, 2 p.m.

Wyoming at Utah St., 4:30 p.m.

New Mexico at Fresno St., 10 p.m.

Nevada at Colorado St., 10:15 p.m.

Boise St. at San Diego St., 10:30 p.m.

San Jose St. at Hawaii, 11:59 p.m.

NORTHEAST CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Duquesne 1 0 38 0 4 1 162 127 St. Francis (Pa.) 1 0 31 6 3 2 141 58 CCSU 1 0 26 15 3 3 172 189 Bryant 0 0 0 0 2 3 146 214 Robert Morris 0 0 0 0 2 3 39 112 Sacred Heart 0 1 15 26 2 3 133 132 Wagner 0 2 6 69 2 4 108 162

___

Saturday’s Games

CCSU 42, Penn 21

Duquesne 38, Wagner 0

Presbyterian 26, St. Francis (Pa.) 14

ETSU 16, Robert Morris 3

Saturday, Oct. 14

Dartmouth at Sacred Heart, 1 p.m.

St. Francis (Pa.) at Bryant, 1 p.m.

CCSU at Wagner, 6 p.m.

Duquesne at Robert Morris, 6 p.m.

OHIO VALLEY CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA E. Illinois 3 0 62 52 4 2 107 154 JacksonvilleSt 2 0 68 21 4 1 136 81 Austn Peay 2 1 48 41 3 3 141 111 Murray St. 1 1 20 37 2 4 131 168 SE Missouri 1 1 45 29 1 4 101 127 Tennessee St. 1 2 74 71 4 2 132 109 UT Martin 1 2 41 36 3 3 121 88 E. Kentucky 1 2 55 95 1 4 88 153 Tennessee Tech 0 3 51 82 0 6 92 178

___

Saturday’s Games

Murray St. 13, UT Martin 10

Jacksonville St. 34, Austin Peay 14

Tennessee St. 45, E. Kentucky 21

E. Illinois 24, Tennessee Tech 23

Saturday, Oct. 14

Tennessee Tech at SE Missouri, 2 p.m.

E. Illinois at Murray St., 4 p.m.

E. Kentucky at Jacksonville St., 4 p.m.

Austin Peay at Tennessee St., 7 p.m.

