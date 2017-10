By The Associated Press

BC-FBC–E. Kentucky-Murray St. Stats

E. Kentucky 26, Murray St. 13

E. Kentucky 7 19 0 0 —26 Murray St. 0 6 0 7 —13 First Quarter

EKY_Paul 22 pass from Boyle (Williams kick), 6:44.

Second Quarter

EKY_L.Scott 2 run (Williams kick), 12:20.

MURR_FG Vicente 21, 8:07.

EKY_Markush 38 pass from Boyle (kick failed), 3:32.

EKY_L.Scott 1 run (kick failed), 1:30.

MURR_FG Vicente 34, 0:23.

Fourth Quarter

MURR_Grady 18 pass from Bentley (Vicente kick), 2:44.

___

EKY MURR First downs 23 13 Rushes-yards 55-279 24-63 Passing 201 210 Comp-Att-Int 15-27-2 20-40-0 Return Yards 64 50 Punts-Avg. 2-35.0 8-37.5 Fumbles-Lost 1-1 5-3 Penalty-Yards 6-53 7-52 Time of Possession 37:38 22:22

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_E. Kentucky, D. McCleskey Jr. 21-144, R. Patton 9-54, L. Scott 13-35, E. Thomas 8-28, R. Markush 2-20, T. Boyle 1-0. Murray St., D. Penick 8-40, N. Nichols 6-26, S. Bentley 9-15.

PASSING_E. Kentucky, T. Boyle 15-25-1-201, A. Scott 0-2-1-0. Murray St., S. Bentley 20-40-0-210.

RECEIVING_E. Kentucky, N. Creamer 3-66, R. Markush 3-48, D. Paul 3-40, B. Smith 5-39, C. Fogle 1-8. Murray St., J. Gandy 3-82, J. Feggins 8-57, R. Perkins 1-21, J. Moss 2-20, D. Penick 3-14, N. Nichols 2-14, C. Newble 1-2.

