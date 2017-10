By The Associated Press

BC-FBC–Cent. Arkansas-Northwestern St. Stats

Cent. Arkansas 45, Northwestern St. 17

Cent. Arkansas 10 14 14 7 —45 Northwestern St. 3 7 7 0 —17 First Quarter

CARK_Gordon 81 pass from Hildebrand (Cummins kick), 14:41.

CARK_FG Cummins 26, 13:30.

NWST_FG Piccione 49, 12:22.

Second Quarter

NWST_Jones 2 run (Piccione kick), 7:11.

CARK_Gordon 57 pass from Hildebrand (Cummins kick), 3:33.

CARK_Blackman 2 run (Cummins kick), 0:15.

Third Quarter

CARK_Battle 32 pass from Hildebrand (Cummins kick), 13:15.

NWST_Bourgeois 58 pass from Pastorello (Piccione kick), 10:25.

CARK_Blackman 2 run (Ray kick), 6:19.

Fourth Quarter

CARK_Blackman 19 run (Ray kick), 10:30.

___

CARK NWST First downs 20 15 Rushes-yards 44-230 42-104 Passing 306 216 Comp-Att-Int 12-20-1 13-28-1 Return Yards 42 144 Punts-Avg. 4-51.0 8-31.6 Fumbles-Lost 0-0 2-1 Penalty-Yards 3-37 6-76 Time of Possession 26:18 33:42

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Cent. Arkansas, C. Blackman 23-130, K. Crossley 11-49, B. Cox 4-30, H. Hildebrand 2-25, K. Ledet 3-3, C. Battle 1-(minus 7). Northwestern St., C. Jones 15-49, K. Fletcher 8-32, T. Campbell 5-16, S. Anderson 3-13, M. Chapman 1-8, J. West 4-6, C. Holgorsen 5-(minus 15).

PASSING_Cent. Arkansas, H. Hildebrand 12-20-1-306. Northwestern St., C. Holgorsen 11-25-1-149, P. Pastorello 1-1-0-58, K. Fletcher 1-2-0-9.

RECEIVING_Cent. Arkansas, R. Gordon 6-181, J. Dillard 1-37, C. Battle 1-32, K. Crossley 1-32, B. Cox 2-23, B. Myers 1-1. Northwestern St., C. Jones 4-69, H. Bourgeois 1-58, J. Watson 4-34, B. Bourque 1-17, L. Morgan 1-16, M. Chapman 1-14, J. West 1-8.

