BC-FBC–Bowling Green-Kent St. Stats

By The Associated Press

Bowling Green 44, Kent St. 16

Bowling Green 17 3 14 10—44 Kent St. 0 9 0 7—16 First Quarter

BGN_Clair 3 run (Suder kick), 12:11

BGN_FG Suder 28, 8:41

BGN_Guyton 36 pass from Doege (Suder kick), 2:01

Second Quarter

KNT_Bollas 22 run (kick failed), 11:24

BGN_FG Suder 29, 7:11

KNT_FG Hynes 30, 1:36

Third Quarter

BGN_Doege 1 run (Suder kick), 7:03

BGN_Cleveland 5 run (Suder kick), 2:15

Fourth Quarter

KNT_Matthews 3 run (Hynes kick), 13:16

BGN_Te.Redding 7 pass from Doege (Suder kick), 11:00

BGN_FG Suder 28, 8:41

___

BGN KNT First downs 18 20 Rushes-yards 46-227 32-144 Passing 174 140 Comp-Att-Int 14-19-0 16-35-3 Return Yards 121 112 Punts-Avg. 1-46.0 3-37.33 Fumbles-Lost 1-0 2-1 Penalties-Yards 10-73 5-55 Time of Possession 31:56 28:04

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Bowling Green, Clair 8-111, Cleveland 17-60, Wilson 3-24, T.Stephens 4-24, Miller 1-17, Loy 2-3, Denley 2-2, (Team) 1-(minus 2), Doege 7-(minus 4), Davidson 1-(minus 8). Kent St., Bollas 18-84, Rankin 4-39, Matthews 4-24, Crum 2-1, Singleton 1-0, Carrigan 1-(minus 2), Rae.James 2-(minus 2).

PASSING_Bowling Green, Doege 14-18-0-174, Loy 0-1-0-0. Kent St., Bollas 16-35-3-140.

RECEIVING_Bowling Green, Te.Redding 5-61, Clair 2-19, Miller 2-13, Guyton 1-36, Q.Morris 1-18, Folkertsma 1-16, Wilcox 1-6, Pough 1-5. Kent St., Rankin 9-60, Matthews 3-33, White 2-22, Harrell 1-17, Carrigan 1-8.

MISSED FIELD GOALS_None.

