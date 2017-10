By The Associated Press

BC-FBC–Alabama St.-Texas Southern Stats

Alabama St. 23, Texas Southern 16

Alabama St. 3 7 10 3 —23 Texas Southern 7 9 0 0 —16 First Quarter

ALST_FG Hanson 35, 7:59.

TXSO_Jefferson 32 pass from DeLira (Cuevas kick), 5:12.

Second Quarter

TXSO_Johnson 19 pass from DeLira (Cuevas kick), 14:11.

TXSO_Team safety, 3:33.

ALST_Graham 8 pass from Pearson Jr. (Hanson kick), 0:12.

Third Quarter

ALST_FG Hanson 28, 6:37.

ALST_White 67 pass from Pearson Jr. (Hanson kick), 0:06.

Fourth Quarter

ALST_FG Hanson 40, 4:14.

___

ALST TXSO First downs 11 19 Rushes-yards 31-99 41-86 Passing 173 175 Comp-Att-Int 17-23-0 14-27-1 Return Yards 66 99 Punts-Avg. 4-38.8 7-34.6 Fumbles-Lost 1-1 3-1 Penalty-Yards 12-79 5-35 Time of Possession 26:37 33:23

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Alabama St., C. LeVay 1-47, G. Golden 9-41, D. Pearson Jr. 4-19, E. Gray 8-11, T. Farmer 3-3, R. Pritchett III 1-0, A. Anderson 2-(minus 1), K. Jones 3-(minus 21). Texas Southern, T. Cook 21-59, B. Woodard 8-43, D. Jones 1-14, M. Butler 3-1, D. DeLira 8-(minus 31).

PASSING_Alabama St., D. Pearson Jr. 9-11-0-126, K. Jones 8-12-0-47. Texas Southern, D. DeLira 14-27-1-175.

RECEIVING_Alabama St., W. White 2-72, R. Pritchett III 2-23, N. Lee 2-21, J. Hannah 2-18, G. Golden 2-10, P. Graham 1-8, M. Spencer 1-6, J. Williams IV 1-6, E. Gray 2-5, J. Smith 1-3, C. LeVay 1-1. Texas Southern, C. Jefferson 2-40, M. Webb 2-34, T. Cook 3-32, D. Kidsy 3-25, T. Johnson 1-19, B. Woodard 1-12, D. Angelle 1-7, A. Carter 1-6.

