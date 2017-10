AFCA Division II Coaches Poll

By The Associated Press

Through Oct. 8 Record Pts Pvs 1. Northwest Missouri St. (34) 6-0 850 1 2. Shepherd 5-0 797 3 3. Indiana (Pa.) 6-0 780 4 4. Minnesota St. 6-0 750 5 5. Indianapolis 6-0 688 7 6. Midwestern St. 4-0 682 10 7. Grand Valley St. 5-1 615 8 8. Fort Hays State 6-0 600 11 9. Slippery Rock 6-0 516 12 10. Central Washington 6-0 507 13 11. Texas A&M-Commerce 4-1 483 2 12. Colorado St.-Pueblo 5-1 417 14 13. Winona State 6-0 367 22 14. Bowie State 6-0 358 19 15. Ferris State 4-1 356 15 16. Ashland 5-1 319 18 17. Assumption 5-0 306 20 18. Sioux Falls (S.D.) 5-1 287 6 19. Southeastern Oklahoma St. 6-0 223 23 20. Colorado Mesa 5-1 216 21 21. Delta State 5-1 206 9 22. West Georgia 5-1 175 25 23. West Alabama 5-1 172 NR 24. Wingate 5-0 88 NR 25. Humboldt St. (Calif.) 4-1 82 17

Others Receiving Votes: California (Pa.) 43; Virginia St. 39; Washburn (Kan.) 35; Central Missouri 22; West Chester (Pa.) 22; Azusa Pacific (Calif.) 18; Eastern New Mexico 17; Catawba (N.C.) 10; Notre Dame (Ohio) 3; Arkansas Tech 1.

