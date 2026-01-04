NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (14-0) beat Utah 97-78; beat South Dakota State 99-71.
No. 2 Michigan (13-0) beat McNeese St. 112-71; beat No. 24 USC 96-66;
No. 3 Iowa State (14-0) beat West Virginia 80-59; beat Houston Christian 89-61.
No. 4 UConn (14-1) beat Xavier 90-67; beat Marquette 73-57.
No. 5 Purdue (13-1) beat Wisconsin 89-73; beat Kent St. 101-60.
No. 6 Duke (13-1) beat Florida State 91-87; beat Georgia Tech 85-79.
No. 7 Gonzaga (16-1) beat Seattle University 80-72, OT; beat Loyola Marymount 82-74.
No. 8 Houston (13-1) beat Cincinnati 67-60; beat Middle Tennessee State 69-60.
No. 9 Michigan State (12-2) lost to No. 13 Nebraska 58-56; beat Cornell 114-97.
No. 10 BYU (13-1) beat Kansas State 83-73.
No. 11 Vanderbilt (14-0) beat South Carolina 83-71; beat New Haven 96-53.
No. 12 North Carolina (13-2) lost to SMU 97-83.
No. 13 Nebraska (14-0) beat No. 9 Michigan State 58-56.
No. 14 Alabama (11-3) beat Kentucky 89-74; beat Yale 102-78
No. 15 Texas Tech (11-3) beat Oklahoma State 102-80.
No. 16 Louisville (11-3) lost to Stanford 80-76; beat California 90-70.
No. 17 Kansas (10-4) lost to UCF 81-75.
No. 18 Arkansas (11-3) beat No. 19 Tennessee 86-75; beat James Madison 103-74.
No. 19 Tennessee (10-4) lost to No. 18 Arkansas 86-75.
No. 20 Illinois (11-3) beat Penn State 73-65; beat Southern University 90-55.
No. 21 Virginia (12-2) beat NC State 76-61; lost to Virginia Tech 95-85, 3OT.
No. 22 Florida (9-5) lost to Missouri 76-74; beat Dartmouth 94-72.
No. 23 Georgia (13-1) beat Auburn 104-100, OT; beat Long Island University 89-74.
No. 24 USC (12-2) lost to No. 2 Michigan 96-66.
No. 25 Iowa (12-2) beat UCLA 74-61; beat UMass-Lowell 90-62.
