SIU-Edwardsville plays Northwestern after Miller’s 25-point game

SIU-Edwardsville Cougars (2-0) at Northwestern Wildcats (1-0)
Evanston, Illinois; Sunday, 3 p.m. EST
BOTTOM LINE: SIU-Edwardsville plays Northwestern after Lauren Miller scored 25 points in SIU-Edwardsville’s 56-51 win against the Eastern Kentucky Colonels.
Northwestern finished 9-18 overall with a 6-11 record at home during the 2024-25 season. The Wildcats averaged 68.2 points per game last season, 12.1 on free throws and 11.1 from deep.
SIU-Edwardsville finished 4-16 in OVC action and 2-13 on the road last season. The Cougars averaged 6.7 steals, 1.9 blocks and 16.1 turnovers per game last season.
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.
