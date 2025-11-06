No. 19 Kansas visits No. 25 North Carolina following Wilson’s 22-point performance

Kansas Jayhawks (1-0) at North Carolina Tar Heels (1-0)
Chapel Hill, North Carolina; Friday, 7 p.m. EST
BETMGM SPORTSBOOK LINE: Tar Heels -2; over/under is 154
BOTTOM LINE: No. 25 North Carolina takes on No. 19 Kansas after Caleb Wilson scored 22 points in North Carolina’s 94-54 win against the Central Arkansas Bears.
North Carolina went 23-14 overall with a 12-3 record at home during the 2024-25 season. The Tar Heels averaged 6.0 steals, 3.6 blocks and 10.5 turnovers per game last season.
Kansas finished 12-10 in Big 12 action and 4-8 on the road last season. The Jayhawks averaged 12.5 points off of turnovers, 11.6 second-chance points and 20.8 bench points last season.
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.
