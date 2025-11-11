Lamar visits Kansas following Davis’ 28-point game

Lamar Cardinals (0-2) at Kansas Jayhawks (2-0)
Lawrence, Kansas; Wednesday, 7:30 p.m. EST
BOTTOM LINE: Kansas takes on Lamar after Jaliya Davis scored 28 points in Kansas’ 75-60 win against the Northwestern State Lady Demons.
Kansas finished 10-6 at home a season ago while going 16-14 overall. The Jayhawks averaged 11.6 assists per game on 22.3 made field goals last season.
Lamar went 8-5 on the road and 22-8 overall last season. The Cardinals averaged 8.4 steals, 2.6 blocks and 14.4 turnovers per game last season.
___
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.
