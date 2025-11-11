Live Radio
Lamar visits Kansas following Davis’ 28-point game

The Associated Press

November 11, 2025, 4:42 AM

Lamar Cardinals (0-2) at Kansas Jayhawks (2-0)

Lawrence, Kansas; Wednesday, 7:30 p.m. EST

BOTTOM LINE: Kansas takes on Lamar after Jaliya Davis scored 28 points in Kansas’ 75-60 win against the Northwestern State Lady Demons.

Kansas finished 10-6 at home a season ago while going 16-14 overall. The Jayhawks averaged 11.6 assists per game on 22.3 made field goals last season.

Lamar went 8-5 on the road and 22-8 overall last season. The Cardinals averaged 8.4 steals, 2.6 blocks and 14.4 turnovers per game last season.

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

