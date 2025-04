Women’s NCAA Championship Winningest Coaches

Geno Auriemma, Connecticut, 12 Pat Summitt, Tennessee, 8 Kim Mulkey, Baylor/LSU, 4 Dawn Staley, South Carolina, 3 Tara VanDerveer, Stanford,…

Geno Auriemma, Connecticut, 12

Pat Summitt, Tennessee, 8

Kim Mulkey, Baylor/LSU, 4

Dawn Staley, South Carolina, 3

Tara VanDerveer, Stanford, 3

Muffet McGraw, Notre Dame, 2

Linda Sharp, Southern Cal, 2

Leon Barmore, Louisiana Tech, 1

Gary Blair, Texas A&M, 1

Jody Conradt, Texas, 1

Brenda Frese, Maryland, 1

Sylvia Hatchell, North Carolina, 1

Sonja Hogg, Louisiana Tech, 1

Carolyn Peck, Purdue, 1

Marsha Sharp, Texas Tech, 1

Marianne Stanley, Old Dominion, 1

