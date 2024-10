USA Today Women’s College Basketball Top 25 Preseason Poll

Dropped out: No. 2 Iowa (34-5); No. 8 Stanford (30-6); No. 10 Oregon St. (27-8); No. 13 Gonzaga (32-4); No.…

Dropped out: No. 2 Iowa (34-5); No. 8 Stanford (30-6); No. 10 Oregon St. (27-8); No. 13 Gonzaga (32-4); No. 16 Colorado (24-10); No. 17 Virginia Tech (25-8); No. 22 Utah (23-11); No. 23 Syracuse (24-8); No. 24 UNLV (30-3).

Others receiving votes: Gonzaga (32-4) 49; TCU (21-12) 37; Stanford (30-6) 32; Tennessee (20-13) 32; Iowa (34-5) 28; Utah (23-11) 25; S. Dakota St. (27-6) 22; Oregon St. (27-8) 21; Princeton (25-5) 18; Colorado (24-10) 15; Virginia Tech (25-8) 10; Illinois (19-15) 9; MTSU (30-5) 8; Fairfield (31-2) 7; California (19-15) 6; Richmond (29-6) 6; Auburn (20-12) 5; FGCU (29-5) 4; Miami (19-12) 4; UNLV (30-3) 4; South Florida (19-14) 3; George Mason (23-8) 2; Cleveland St. (29-6) 1; Michigan (20-14) 1; Saint Joseph’s (28-6) 1.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.