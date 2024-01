NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 South Carolina (15-0) beat Missouri 81-57. No. 2 UCLA (14-1) lost to No. 9 Southern Cal 73-65. No.…

Listen now to WTOP News

No. 1 South Carolina (15-0) beat Missouri 81-57.

No. 2 UCLA (14-1) lost to No. 9 Southern Cal 73-65.

No. 3 Iowa (17-1) beat Purdue 96-71; beat No. 14 Indiana 84-57.

No. 4 Baylor (14-2) lost to Kansas 87-66; lost to Iowa St. 66-63.

No. 5 Colorado (15-1) beat California 76-61; beat No. 8 Stanford 71-59.

No. 6 NC State (15-1) beat Virginia 93-66.

No. 7 LSU (16-2) beat Texas A&M 87-70; lost to Auburn 67-62.

No. 8 Stanford (15-2) beat No. 19 Utah 66-64; lost to No. 5 Colorado 71-59.

No. 9 Southern Cal (13-1) beat No. 2 UCLA 73-65.

No. 10 Texas (16-2) beat TCU 72-60; lost to No. 12 Kansas St. 61-58.

No. 11 Virginia Tech (13-3) beat Miami 76-52; lost to No. 21 Florida St. 89-81.

No. 12 Kansas St. (17-1) beat Oklahoma 74-57; beat No. 10 Texas 61-58.

No. 13 UConn (14-3) beat Providence 85-41; beat St. John’s 92-49.

No. 14 Indiana (14-2) beat Penn St. 75-67; lost to No. 3 Iowa 84-57.

No. 15 Louisville (15-2) beat Pittsburgh 74-44; beat Wake Forest 83-62.

No. 16 Gonzaga (16-2) beat Santa Clara 87-49; beat San Diego 85-67.

No. 17 Ohio St. (13-3) beat Rutgers 90-55; beat Michigan St. 70-65.

No. 18 Notre Dame (12-3) beat Boston College 98-48; beat Miami 70-59.

No. 19 Utah (12-5) lost to No. 8 Stanford 66-64; beat California 93-56.

No. 20 North Carolina (12-5) lost to No. 21 Florida St. 70-62; beat Virginia 81-68.

No. 21 Florida St. (14-4) beat No. 20 North Carolina 70-62; beat No. 11 Virginia Tech 89-81.

No. 22 Creighton (13-3) beat Butler 89-53; beat Providence 81-70.

No. 23 Marquette (15-2) beat Seton Hall 75-54; beat DePaul 78-47.

No. 24 West Virginia (14-2) lost to Iowa St. 74-64; beat UCF 76-59.

No. 25 UNLV (14-1) beat San Jose St. 91-55; beat Air Force 76-64.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.