Women’s College Basketball NET Rankings

Through Monday, Dec. 5 TEAM RECORD CURRENT PREVIOUS South Carolina 8-0 1 1 Stanford 10-1 2 2 UConn 6-1 3…

Through Monday, Dec. 5 TEAM RECORD CURRENT PREVIOUS South Carolina 8-0 1 1 Stanford 10-1 2 2 UConn 6-1 3 3 Indiana 9-0 4 4 LSU 9-0 5 5 Utah 7-0 6 6 NC State 8-1 7 7 Virginia Tech 8-0 8 8 Notre Dame 7-1 9 9 Creighton 7-1 10 10 North Carolina 6-1 11 11 Oregon 6-1 12 12 Michigan 9-0 13 14 Iowa St. 6-1 14 13 Ohio St. 8-0 15 15 Iowa 6-3 16 16 Duke 8-1 17 17 Arizona 7-0 18 18 Villanova 7-2 19 21 Illinois 7-2 20 19 Gonzaga 7-2 21 20 UCLA 8-1 22 22 Arkansas 10-0 23 23 Marquette 7-2 24 24 Middle Tenn. 5-2 25 26 Virginia 10-0 26 25 Southern California 8-0 27 27 Alabama 6-2 28 28 Kansas 7-0 29 29 Columbia 7-2 30 31 Tennessee 4-5 31 33 Baylor 6-2 32 32 Nebraska 6-3 33 34 Kansas St. 8-1 34 35 Michigan St. 6-4 35 30 Purdue 8-1 36 43 Texas 4-4 37 38 Maryland 7-3 38 36 Colorado 7-2 39 37 Florida St. 9-1 40 39 South Fla. 8-2 41 41 St. John’s (NY) 8-0 42 42 Missouri 9-1 43 40 Mississippi St. 7-2 44 44 Memphis 4-4 45 45 Washington St. 6-1 46 47 FGCU 6-1 47 50 Penn St. 7-2 48 48 Miami (FL) 7-3 49 49 Oklahoma St. 7-2 50 46 Ole Miss 7-2 51 51 SFA 5-2 52 52 Rice 7-0 53 54 Bowling Green 6-1 54 55 Massachusetts 8-2 55 53 SMU 7-2 56 56 Oklahoma 7-1 57 57 Georgia 8-2 58 58 Oregon St. 6-2 59 59 Tulane 5-3 60 62 Texas Tech 7-1 61 61 Drake 4-2 62 60 Seton Hall 6-3 63 63 Louisville 5-4 64 64 Toledo 6-2 65 65 Princeton 5-2 66 74 Saint Joseph’s 8-0 67 68 Cleveland St. 7-1 68 67 Georgia Tech 7-2 69 66 Norfolk St. 8-1 70 70 DePaul 5-3 71 69 UNLV 7-1 72 71 Jackson St. 2-4 73 72 UNI 4-3 74 73 Colorado St. 4-3 75 76 Clemson 6-3 76 75 Tulsa 6-2 77 77 South Dakota St. 5-4 78 78 Syracuse 6-2 79 79 San Diego St. 5-2 80 80 Wake Forest 6-3 81 81 Utah Tech 3-2 82 82 Auburn 6-2 83 83 Murray St. 4-1 84 85 California 6-2 85 84 Fordham 5-4 86 86 Fairleigh Dickinson 7-2 87 89 Ball St. 5-2 88 120 Vanderbilt 6-5 89 88 Kentucky 6-1 90 87 Sacramento St. 6-1 91 91 Illinois St. 5-2 92 90 Kent St. 5-2 93 92 NIU 7-1 94 93 Florida 8-1 95 94 Akron 4-1 96 96 UC Santa Barbara 5-2 97 97 Southeastern La. 2-3 98 99 Rhode Island 7-1 99 95 Louisiana Tech 5-2 100 98 Wofford 5-2 101 100 Northwestern 4-4 102 101 Minnesota 5-3 103 103 Santa Clara 5-4 104 104 Pittsburgh 5-3 105 102 Boston College 7-3 106 106 Washington 7-1 107 107 Belmont 2-6 108 105 Troy 3-4 109 110 Grand Canyon 5-1 110 108 Temple 4-5 111 117 San Francisco 6-2 112 109 Jacksonville 3-2 113 111 Chattanooga 4-4 114 112 West Virginia 6-1 115 113 Penn 3-5 116 114 Holy Cross 5-2 117 125 UC Irvine 4-1 118 115 Duquesne 5-2 119 116 Richmond 6-3 120 122 Wyoming 3-3 121 121 Drexel 5-2 122 118 Arizona St. 6-3 123 124 Green Bay 4-3 124 123 James Madison 5-2 125 126 UT Martin 3-5 126 127 UCF 6-1 127 131 UT Arlington 5-4 128 130 Long Beach St. 2-3 129 129 Delaware 5-3 130 128 Gardner-Webb 6-3 131 132 Youngstown St. 4-3 132 133 Campbell 3-3 133 134 Wisconsin 3-7 134 135 UIC 8-1 135 136 Marshall 2-3 136 137 Texas A&M 4-3 137 138 Harvard 5-5 138 119 Davidson 3-6 139 141 Northern Ariz. 3-5 140 140 Old Dominion 5-3 141 144 Northern Colo. 4-2 142 142 Eastern Wash. 2-2 143 143 Pacific 4-3 144 145 Northern Ky. 4-4 145 147 Georgetown 4-3 146 148 TCU 4-4 147 163 Air Force 3-4 148 146 George Washington 5-5 149 139 Wichita St. 7-1 150 149 Butler 4-4 151 155 Boston U. 4-4 152 153 Fairfield 3-4 153 150 Portland 3-4 154 156 East Carolina 6-3 155 151 North Dakota St. 5-2 156 157 Iona 4-3 157 165 Quinnipiac 4-3 158 152 Austin Peay 2-4 159 158 Ga. Southern 2-1 160 159 Saint Mary’s (CA) 5-3 161 161 Yale 4-5 162 164 Cal St. Fullerton 3-2 163 160 La Salle 6-3 164 154 Nevada 2-4 165 166 ETSU 7-2 166 167 UAB 4-1 167 168 UTEP 6-2 168 169 Missouri St. 2-4 169 162 Cincinnati 5-4 170 170 Lipscomb 3-4 171 175 BYU 2-5 172 179 San Diego 4-4 173 172 California Baptist 2-6 174 171 St. Thomas (MN) 3-4 175 173 Eastern Ill. 5-1 176 176 Eastern Mich. 5-1 177 174 Montana St. 4-4 178 177 Liberty 2-4 179 180 Xavier 6-3 180 181 Providence 6-4 181 178 Idaho St. 2-4 182 183 North Dakota 4-3 183 184 UTSA 1-5 184 186 Evansville 4-2 185 185 Bucknell 4-5 186 192 VCU 3-6 187 187 Vermont 5-3 188 188 Houston 1-7 189 189 Texas St. 3-2 190 193 Jacksonville St. 1-3 191 190 Charlotte 4-2 192 191 New Mexico 3-4 193 194 Louisiana 3-4 194 197 Southern Utah 2-5 195 196 IUPUI 4-4 196 201 FIU 3-3 197 195 Tarleton St. 2-2 198 200 Hampton 1-4 199 199 Fresno St. 2-5 200 202 George Mason 5-5 201 203 UTRGV 4-4 202 204 Hawaii 1-6 203 205 South Dakota 2-4 204 198 Saint Louis 3-9 205 182 Western Ky. 1-5 206 219 Georgia St. 3-6 207 206 Northeastern 4-6 208 227 Stony Brook 4-4 209 208 Fla. Atlantic 4-1 210 209 Abilene Christian 2-3 211 211 Milwaukee 3-5 212 207 Pepperdine 2-5 213 212 Brown 6-3 214 210 New Mexico St. 2-5 215 215 Coastal Carolina 1-5 216 213 Elon 4-3 217 216 Robert Morris 4-2 218 217 Sam Houston 2-4 219 230 Southern Ill. 2-5 220 218 Oakland 4-4 221 214 Maine 3-6 222 222 Lehigh 2-6 223 220 Monmouth 4-3 224 221 Cornell 6-4 225 253 Col. of Charleston 3-3 226 223 Lamar University 2-3 227 225 Oral Roberts 1-7 228 226 Cal Poly 2-4 229 228 Idaho 2-4 230 229 Southern Ind. 1-3 231 231 Mercer 2-4 232 232 Rutgers 4-6 233 234 Eastern Ky. 3-4 234 233 Towson 4-4 235 224 Omaha 3-4 236 235 Arkansas St. 3-3 237 236 Tennessee Tech 2-3 238 244 North Texas 1-5 239 237 Grambling 1-8 240 239 Stetson 2-5 241 240 UC Davis 2-4 242 241 Morgan St. 4-2 243 238 Montana 1-5 244 243 William & Mary 4-3 245 246 N.C. A&T 2-3 246 247 Indiana St. 3-2 247 242 High Point 0-7 248 250 UC San Diego 2-5 249 248 Dayton 0-8 250 245 Purdue Fort Wayne 3-5 251 249 A&M-Corpus Christi 1-5 252 252 Boise St. 2-6 253 251 North Ala. 1-3 254 254 Tex. A&M-Commerce 0-6 255 255 App State 1-5 256 256 Samford 2-6 257 261 NJIT 4-5 258 257 Southeast Mo. St. 0-5 259 259 CSU Bakersfield 2-2 260 262 Coppin St. 2-7 261 264 Howard 3-5 262 258 Ohio 2-5 263 263 Denver 3-5 264 266 Hofstra 2-4 265 265 Loyola Chicago 3-6 266 267 Colgate 3-4 267 269 Siena 5-4 268 272 Portland St. 3-3 269 268 Miami (OH) 3-4 270 270 LIU 2-7 271 260 Central Ark. 3-2 272 271 Houston Christian 2-4 273 273 Binghamton 3-5 274 276 Valparaiso 2-4 275 275 Kennesaw St. 0-6 276 274 Tennessee St. 2-3 277 278 Marist 3-5 278 277 Kansas City 2-5 279 281 Buffalo 1-3 280 282 Manhattan 2-5 281 280 UAlbany 4-5 282 287 Western Mich. 1-5 283 283 Wagner 4-4 284 279 Southern Miss. 3-3 285 286 UC Riverside 1-4 286 285 Weber St. 4-4 287 284 UNCW 1-4 288 288 St. Bonaventure 2-7 289 289 Prairie View 0-4 290 291 American 0-7 291 290 Utah St. 2-5 292 295 Radford 1-5 293 293 Bellarmine 1-6 294 292 Canisius 2-5 295 294 Lafayette 2-7 296 297 San Jose St. 1-6 297 296 Ark.-Pine Bluff 0-7 298 298 Alcorn 1-4 299 299 UNC Greensboro 3-4 300 300 UNC Asheville 2-2 301 301 UIW 0-4 302 304 Loyola Maryland 4-5 303 302 Central Mich. 1-6 304 303 Niagara 1-6 305 306 Furman 2-4 306 307 Little Rock 1-5 307 309 New Hampshire 3-6 308 317 South Alabama 1-5 309 308 UMES 1-7 310 310 UMass Lowell 0-7 311 312 Florida A&M 1-6 312 305 Sacred Heart 1-7 313 311 Central Conn. St. 2-5 314 313 Army West Point 1-5 315 314 Detroit Mercy 1-6 316 315 Morehead St. 2-5 317 316 LMU (CA) 0-7 318 318 Seattle U 0-7 319 319 St. Francis Brooklyn 0-8 320 320 Western Ill. 1-5 321 321 Presbyterian 2-5 322 322 Rider 3-4 323 323 UMBC 1-5 324 325 Saint Francis (PA) 0-7 325 324 Alabama St. 0-6 326 326 Mount St. Mary’s 2-4 327 329 CSUN 0-6 328 328 Stonehill 2-6 329 327 Northwestern St. 0-4 330 330 North Florida 1-5 331 331 Bethune-Cookman 0-6 332 332 New Orleans 1-5 333 333 ULM 0-4 334 334 Southern U. 1-5 335 335 Texas Southern 0-7 336 336 N.C. Central 1-6 337 337 Bryant 2-6 338 338 Saint Peter’s 0-6 339 339 Wright St. 0-6 340 340 Delaware St. 0-6 341 341 Lindenwood 0-7 342 342 Dartmouth 1-6 343 345 Alabama A&M 0-6 344 344 Bradley 1-5 345 343 Western Caro. 3-5 346 346 McNeese 0-6 347 347 Longwood 1-6 348 348 SIUE 0-6 349 349 Nicholls 2-5 350 350 Merrimack 1-6 351 351 Queens (NC) 1-4 352 352 Utah Valley 0-6 353 353 USC Upstate 0-6 354 355 Winthrop 1-7 355 354 Charleston So. 1-7 356 356 Navy 0-9 357 357 Mississippi Val. 1-6 358 358 Chicago St. 0-10 359 359 South Carolina St. 0-10 360 360 Hartford 0-10 361 361 Houston Christian 0-7 362 362 Hartford 1-7 363 363

The NET, which stands for the NCAA Evaluation Tool, replaced the RPI after the 2017-18 season and it is used as the primary sorting tool for selection and seeding for the NCAA tournament.

The latest NET ranking is available at www.ncaa.com/rankings/basketball-women/d1/ncaa-womens-basketball-net-rankings

