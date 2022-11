This Week’s Women’s Top 25 Fared

No. 1 South Carolina (2-0) beat ETSU 101-31; beat No. 17 Maryland 81-56. No. 2 Stanford (4-0) beat San Diego…

Listen now to WTOP News

No. 1 South Carolina (2-0) beat ETSU 101-31; beat No. 17 Maryland 81-56.

No. 2 Stanford (4-0) beat San Diego St. 86-48; beat CS Northridge 104-40; beat Pacific 98-44, beat Portland 87-47.

No. 3 Texas (1-0) beat Louisiana-Lafayette 68-45.

No. 4 Iowa (3-0) beat Southern U. 87-34; beat Evansville 115-62; beat Drake 92-86.

No. 5 Tennessee (1-1) lost to No. 14 Ohio St 87-75; beat UMass 74-65.

No. 6 UConn (1-0) beat Northeastern 98-39.

No. 7 Louisville (3-0) beat Cincinnati 87-68; beat IUPUI 84-62; beat Belmont 75-70.

No. 8 Iowa St. (2-0) beat Cleveland St. 87-54; beat Southern U 79-55.

No. 9 Notre Dame (2-0) beat N. Illinois 88-48; beat California 90-79.

No. 10 NC State (3-0) beat Quinnipiac 82-45; beat Elon 89-55; beat Mount St. Mary’s 86-38.

No. 11 Indiana (2-0) beat Vermont 86-49; beat UMass.-Lowell 93-37.

No. 12 North Carolina (2-0) beat Jackson St. 91-59; beat TCU 75-48.

No. 13 Virginia Tech (2-0) beat Mount St. Mary’s 101-45; beat Bucknell 67-41.

No. 14 Ohio St. (2-0) beat No. 5 Tennessee 87-75; beat Boston College 82-64.

No. 15 Oklahoma (2-0) beat Oral Roberts 105-94; beat SMU 97-74.

No. 16 LSU (3-0) beat Bellarmine 125-50; beat MVSU 111-41; beat W. Carolina 107-34.

No. 17 Maryland (2-1) beat George Mason 88-51; lost to No. 1 South Carolina 81-56; beat Fordham 83-76.

No. 18 Baylor (2-0) beat Lamar 88-50; beat Incarnate Word 71-42.

No. 19 Arizona (2-0) beat N. Arizona 113-56; beat CS Northridge 87-47.

No. 20 Oregon (2-0) beat Northwestern 100-57; beat Seattle 90-47.

No. 21 Creighton (2-0) beat No. 23 S. Dakota St. 78-69; beat South Dakota 74-51.

No. 22 Nebraska (2-0) beat Omaha 100-36; beat Houston Christian 79-48.

No. 23 S. Dakota St. (1-1) lost to No. 21 Creighton 78-69; beat Lehigh 91-73.

No. 24 Princeton (1-1) beat Temple 67-49; lost to Villanova 69-59.

No. 25 Michigan (2-0) beat Delaware St. 83-30; beat St. Francis (Pa.) 91-36.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.