Women’s Conference Tournament Scores

American Athletic Conference First Round Wichita St. 86, Tulsa 88 OT Memphis 59, East Carolina 48 Houston 67, Cincinnati 45…

American Athletic Conference First Round

Wichita St. 86, Tulsa 88 OT

Memphis 59, East Carolina 48

Houston 67, Cincinnati 45

Big East Conference Championship

UConn 70, Villanova 40

Big Sky Conference First Round

N. Colorado 64, E. Washington 45

Weber St. 74, Sacramento St. 64

Idaho 75, Portland St. 52

Horizon League Conference Semifinals

IUPUI 86, Oakland 63

Cleveland St. 69, Green Bay 42

Mountain West Conference Quarterfinals

UNLV 82, Utah St. 69

Air Force 75, Nevada 60

New Mexico 63, San Diego St. 60

Northeastern Conference Tournament Quarterfinals

Fairleigh Dickinson 66, Sacred Heart 58

Bryant 65, St. Francis-Brooklyn 63

Mt. St. Mary’s 69, St. Francis U. 53

Wagner 66, LIU 55

Patriot League Quarterfinals

Boston U. 80, Army 74

Bucknell 56, Lehigh 53

Navy 50, Holy Cross 49

American U. 54, Louisiana-Lafayette 48

Summit League Conference Semifinals

S. Dakota St. 72, Oral Roberts 53

South Dakota 81, UMKC 67

Sun Belt Conference Championship

Texas-Arlington 76, Troy 61

West Coast Conference Semifinals

BYU 59, Portland 52

Gonzaga 69, San Francisco 55

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.