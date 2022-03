NCAA Selections by Conference

AMERICA EAST (1) — Vermont AMERICAN ATHLETIC (2) — Houston, Memphis ATLANTIC 10 (2) — Davidson, Richmond ATLANTIC COAST (5)…

AMERICA EAST (1) — Vermont

AMERICAN ATHLETIC (2) — Houston, Memphis

ATLANTIC 10 (2) — Davidson, Richmond

ATLANTIC COAST (5) — Duke, Miami, North Carolina, Notre Dame, Virginia Tech

ATLANTIC SUN (1) — Jacksonville St.

BIG 12 (6) — Baylor, Iowa St., Kansas, Texas, Texas Tech, TCU

BIG EAST (6) — Creighton, Marquette, Providence, Seton Hall, UConn, Villanova

BIG SKY (1) — Montana St.

BIG SOUTH (1) — Longwood

BIG TEN (9) — Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Michigan St., Ohio St., Purdue, Rutgers, Wisconsin

BIG WEST (1) — Cal St.-Fullerton

COLONIAL (1) — Delaware

CONFERENCE USA (1) — UAB

HORIZON (1) — Wright St.

IVY LEAGUE (1) — Yale

METRO ATLANTIC (1) — St. Peter’s

MID-AMERICAN (1) — Akron

MID-EASTERN ATHLETIC (1) — Norfolk State

MISSOURI VALLEY (1) — Loyola Chicago

MOUNTAIN WEST (4) — Boise St., Colorado St., San Diego State, Wyoming

NORTHEAST (1) — Bryant

OHIO VALLEY (1) — Murray St.

Pac-12 (3) — Arizona, Southern Cal, UCLA

PATRIOT LEAGUE (1) — Colgate

SOUTHEASTERN (6) — Alabama, Arkansas, Auburn, Kentucky, LSU, Tennessee

SOUTHERN (1) — Chattanooga

SOUTHLAND (1) — Texas A&M-CC

SOUTHWEST ATHLETIC (1) — Texas Southern

SUMMIT LEAGUE (1) — South Dakota St.

SUN BELT (1) — Georgia St.

WEST COAST (3) — Gonzaga, St. Mary’s (Calif.), San Francisco

WESTERN ATHLETIC (1) — New Mexico St.

