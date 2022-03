NCAA First Round Michigan 75, Colorado St. 63 Providence 66, S. Dakota St. 57 Memphis 64, Boise St. 53 Baylor…

NCAA First Round

Michigan 75, Colorado St. 63

Providence 66, S. Dakota St. 57

Memphis 64, Boise St. 53

Baylor 85, Norfolk St. 49

Tennessee 88, Longwood 56

Richmond 67, Iowa 63

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.