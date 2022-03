Men’s Tournament Scores

NCAA First Four Wright St. 93, Bryant 82 Notre Dame 89, Rutgers 87, 2OT NIT First Round Dayton 74, Toledo…

NCAA First Four

Wright St. 93, Bryant 82

Notre Dame 89, Rutgers 87, 2OT

NIT First Round

Dayton 74, Toledo 55

Virginia 60, Mississippi St. 57

Wake Forest 74, Towson 64

N. Iowa 80, Saint Louis 68

BYU 93, Long Beach St. 72

The Basketball Classic First Round

Florida Gulf Coast 95, Mercy 79

Coastal Carolina 66, Md.-Eastern Shore 42

Merrimack at UMBC, canceled (Merrimack advances)

Youngstown St. 70, Morgan St. 65

South Alabama 70, SE Louisiana 68

SMU 68, Nicholls 58

Florida 79, Iona 74

S. Utah 83, Kent St. 79

