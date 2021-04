NCAA All-Tournament Teams The Associated Press

The NCAA Final Four All-Tournament Teams (the first player listed each year was the Final Four most outstanding player; x-vacated):…

The NCAA Final Four All-Tournament Teams (the first player listed each year was the Final Four most outstanding player; x-vacated): 2021 — Johnny Juzang, UCLA; Davion Mitchell, Baylor; Jalen Suggs, Gonzaga; Drew Timme, Gonzaga; Jared Butler, Baylor. 2019 — Kyle Guy, Virginia; De’Andre Hunter, Virginia; Ty Jerome, Virginia; Jarrett Culver, Texas Tech; Matt Mooney, Texas Tech. 2018 — Donte DiVincenzo, Villanova; Mikal Bridges, Villanova; Jalen Brunson, Villanova; Eric Paschall, Villanova; Moritz Wagner, Michigan. 2017 — Joel Berry II, North Carolina; Kennedy Meeks, North Carolina; Nigel Williams-Goss, Gonzaga; Justin Jackson, North Carolina; Zach Collins, Gonzaga. 2016 — Ryan Arcidiacono, Villanova; Phil Booth, Villanova; Josh Hart, Villanova; Joel Berry II, North Carolina; Brice Johnson, North Carolina. 2015 — Tyus Jones, Duke; Sam Dekker, Wisconsin; Frank Kaminsky, Wisconsin; Grayson Allen, Duke; Justise Winslow, Duke. 2014 — Shabazz Napier, UConn; Julius Randle, Kentucky; James Young, Kentucky; Ryan Boatright, UConn; DeAndre Daniels, UConn. 2013 — x-Luke Hancock, Louisville; Trey Burke, Michigan; x-Peyton Siva, Louisville; Cleanthony Early, Wichita State; Spike Albrecht, Michigan. 2012 — Anthony Davis, Kentucky; Michael Kidd-Gilchrist, Kentucky; Thomas Robinson, Kansas; Tyshawn Taylor, Kansas; Doron Lamb, Kentucky. 2011 — Kemba Walker, UConn; Jeremy Lamb, UConn; Matt Howard, Butler; Shelvin Mack, Butler; Jamie Skeen, VCU. 2010 — Kyle Singler, Duke; Nolan Smith, Duke; Jon Scheyer, Duke; Shelvin Mack, Butler; Gordon Hayward, Butler. 2009 — Wayne Ellington, North Carolina; Ty Lawson, North Carolina, Tyler Hansbrough, North Carolina; Kalin Lucas, Michigan State; Goran Suton, Michigan State. 2008 — Mario Chalmers, Kansas; Darrell Arthur, Kansas; Chris Douglas-Roberts, Memphis; Derrick Rose, Memphis; Brandon Rush, Kansas. 2007 — Corey Brewer, Florida; Mike Conley Jr., Ohio State; Al Horford, Florida; Lee Humphrey, Florida; Greg Oden, Ohio State. 2006 — Joakim Noah, Florida; Corey Brewer, Florida; Taurean Green, Florida; Lee Humphrey, Florida; Jordan Farmar, UCLA. 2005 — Sean May, North Carolina; Raymond Felton, North Carolina; Luther Head, Illinois; Rashad McCants, North Carolina; Deron Williams, Illinois. 2004 — Emeka Okafor, UConn; Will Bynum, Georgia Tech; Luke Schenscher, Georgia Tech; Rashad Anderson, UConn; Ben Gordon, UConn. 2003 — Carmelo Anthony, Syracuse; Gerry McNamara, Syracuse; Nick Collison, Kansas; Kirk Hinrich, Kansas; Keith Langford, Kansas. 2002 — Juan Dixon, Maryland; Lonny Baxter, Maryland; Chris Wilcox, Maryland; Dane Fife, Indiana; Kyle Hornsby, Indiana. 2001 — Shane Battier, Duke; Mike Dunleavy, Duke; Jason Williams, Duke; Richard Jefferson, Arizona; Loren Woods, Arizona. 2000 — Mateen Cleaves, Michigan State; Morris Peterson, Michigan State; Udonis Haslem, Florida; A.J. Granger, Michigan State; Charlie Bell, Michigan State. 1999 — Richard Hamilton, UConn; Trajan Langdon, Duke; Elton Brand, Duke; Khalid El-Amin, UConn; Ricky Moore, UConn. 1998 — Jeff Sheppard, Kentucky; Scott Padgett, Kentucky; Arthur Lee, Stanford; Michael Doleac, Utah; Andre Miller, Utah. 1997 — Miles Simon, Arizona; Mike Bibby, Arizona; Bobby Jackson, Minnesota; Ron Mercer, Kentucky; Scott Padgett, Kentucky. 1996 — Tony Delk, Kentucky; Ron Mercer, Kentucky; John Wallace, Syracuse; Todd Burgan, Syracuse; x-Marcus Camby, Massachusetts. 1995 — Ed O’Bannon, UCLA; Toby Bailey, UCLA; Corliss Williamson, Arkansas; Clint McDaniel, Arkansas; Bryant Reeves, Oklahoma State. 1994 — Corliss Williamson, Arkansas; Grant Hill, Duke; Antonio Lang, Duke; Corey Beck, Arkansas; Scotty Thurman, Arkansas. 1993 — Donald Williams, North Carolina; George Lynch, North Carolina; Eric Montross, North Carolina; x-Chris Webber, Michigan; Jamal Mashburn, Kentucky. 1992 — Bobby Hurley, Duke; Christian Laettner, Duke; Grant Hill, Duke; x-Chris Webber, Michigan, x-Jalen Rose, Michigan. 1991 — Christian Laettner, Duke; Bobby Hurley, Duke; Mark Randall, Kansas; Anderson Hunt, UNLV; Bill McCaffrey, Duke. 1990 — Anderson Hunt, UNLV; Phil Henderson, Duke; Dennis Scott, Georgia Tech; Stacey Augmon, UNLV; Larry Johnson, UNLV. 1989 — Glen Rice, Michigan; Rumeal Robinson, Michigan; Gerald Greene, Seton Hall; John Morton, Seton Hall; Danny Ferry, Duke. 1988 — Danny Manning, Kansas; Milt Newton, Kansas; Stacey King, Oklahoma; Dave Sieger, Oklahoma; Sean Elliott, Arizona. 1987 — Keith Smart, Indiana; Steve Alford, Indiana; Derrick Coleman, Syracuse; Sherman Douglas, Syracuse, Armon Gilliam, UNLV. 1986 — Pervis Ellison, Louisville; Johnny Dawkins, Duke; Mark Alarie, Duke; Tommy Amaker, Duke; Billy Thompson, Louisville. 1985 — Ed Pinckney, Villanova; Dwayne McClain, Villanova; Harold Jensen, Villanova; Gary McLain, Villanova; Patrick Ewing, Georgetown. 1984 — Patrick Ewing, Georgetown; Michael Graham, Georgetown; Akeem Olajuwon, Houston; Michael Young, Houston; Alvin Franklin, Houston. 1983 — Akeem Olajuwon, Houston; Thurl Bailey, N.C. State; Sidney Lowe, N.C. State; Milt Wagner, Louisville; Dereck Whittenburg, N.C. State. 1982 — James Worthy, North Carolina; Patrick Ewing, Georgetown; Eric Floyd, Georgetown; Michael Jordan, North Carolina; Sam Perkins, North Carolina. 1981 — Isiah Thomas, Indiana; Jeff Lamp, Virginia; Jim Thomas, Indiana; Landon Turner, Indiana; Al Wood, North Carolina. 1980 — Darrell Griffith, Louisville; Joe Barry Carroll, Purdue; Rodney McCray, Louisville; x-Kiki Vandeweghe, UCLA; x-Rod Foster, UCLA. 1979 — Earvin Johnson, Michigan State; Larry Bird, Indiana State; Greg Kelser, Michigan State; Mark Aguirre, DePaul; Gary Garland, DePaul. 1978 — Jack Givens, Kentucky; Ron Brewer, Arkansas; Mike Gminski, Duke; Rick Robey, Kentucky; Jim Spanarkel, Duke. 1977 — Butch Lee, Marquette; Mike O’Koren, North Carolina; Cedric Maxwell, UNC Charlotte; Bo Ellis, Marquette; Walter Davis, North Carolina; Jerome Whitehead, Marquette. 1976 — Kent Benson, Indiana; Scott May, Indiana; Rickey Green, Michigan; Marques Johnson, UCLA; Tom Abernethy, Indiana. 1975 — Richard Washington, UCLA; Kevin Grevey, Kentucky; Dave Myers, UCLA; Allen Murphy, Louisville; Jim Lee, Syracuse. 1974 — David Thompson, N.C. State; Bill Walton, UCLA; Tom Burleson, N.C. State; Monte Towe, N.C. State; Maurice Lucas, Marquette. 1973 — Bill Walton, UCLA; Steve Downing, Indiana; Ernie DiGregorio, Providence; Larry Finch, Memphis State; Larry Kenon, Memphis State. 1972 — Bill Walton, UCLA; Keith Wilkes, UCLA; Bob McAdoo, North Carolina; Jim Price, Louisville; Ron King, Florida State. 1971 — Steve Patterson, UCLA; Sidney Wicks, UCLA; x-Howard Porter, Villanova; x-Hank Siemiontkowski, Villanova; x-Jim McDaniels, Western Kentucky. 1970 — Sidney Wicks, UCLA; Jimmy Collins, New Mexico State; John Vallely, UCLA; Artis Gilmore, Jacksonville; Curtis Rowe, UCLA. 1969 — Lew Alcindor, UCLA; Rick Mount, Purdue; Charlie Scott, North Carolina; Willie McCarter, Drake; John Vallely, UCLA. 1968 — Lew Alcindor, UCLA; Lynn Shackleford, UCLA; Mike Warren, UCLA; Lucius Allen, UCLA; Larry Miller, North Carolina. 1967 — Lew Alcindor, UCLA; Don May, Dayton; Mike Warren, UCLA; Elvin Hayes, Houston; Lucius Allen, UCLA. 1966 — Jerry Chambers, Utah; Pat Riley, Kentucky; Jack Marin, Duke; Louie Dampier, Kentucky; Bobby Joe Hill, Texas Western. 1965 — Bill Bradley, Princeton; Gail Goodrich, UCLA; Cazzie Russell, Michigan; Edgar Lacey, UCLA; Kenny Washington, UCLA. 1964 — Walt Hazzard, UCLA; Jeff Mullins, Duke; Bill Buntin, Michigan; Willie Murrell, Kansas State; Gail Goodrich, UCLA. 1963 — Art Heyman, Duke; Tom Thacker, Cincinnati; Les Hunter, Loyola of Chicago; George Wilson, Cincinnati; Ron Bonham, Cincinnati. 1962 — Paul Hogue, Cincinnati; Jerry Lucas, Ohio State; Tom Thacker, Cincinnati; John Havlicek, Ohio State; Len Chappell, Wake Forest 1961 — Jerry Lucas, Ohio State; Bob Wiesenhahn, Cincinnati; Larry Siegfried, Ohio State; Carl Bouldin, Cincinnati; x-Jack Egan, Saint Joseph’s. 1960 — Jerry Lucas, Ohio State; Oscar Robertson, Cincinnati; Mel Nowell, Ohio State; Darrall Imhoff, California; Tom Sanders, NYU. 1959 — Jerry West, West Virginia; Oscar Robertson, Cincinnati; Darrall Imhoff, California; Don Goldstein, Louisville; Denny Fitzpatrick, California. 1958 — Elgin Baylor, Seattle; John Cox, Kentucky; Guy Rodgers, Temple; Charley Brown, Seattle; Vern Hatton, Kentucky. 1957 — Wilt Chamberlain, Kansas; Len Rosenbluth, North Carolina; John Green, Michigan State; Gene Brown, San Francisco; Pete Brennan, North Carolina. 1956 — Hal Lear, Temple; Carl Cain, Iowa; Hal Perry, San Francisco; Bill Russell, San Francisco; Bill Logan, Iowa. 1955 — Bill Russell, San Francisco; Tom Gola, La Salle; K.C. Jones, San Francisco; Jim Ranglos, Colorado; Carl Cain, Iowa. 1954 — Tom Gola, La Salle; Chuck Singley, La Salle; Jesse Arnelle, Penn State; Roy Irvin, Southern Cal; Bob Carney, Bradley. 1953 — B.H. Born, Kansas; Bob Houbregs, Washington; Bob Leonard, Indiana; Dean Kelley, Kansas; Don Schlundt, Indiana. 1952 — Clyde Lovellette, Kansas; Bob Zawoluk, St. John’s; John Kerr, Illinois; Ron MacGilvray, St. John’s; Dean Kelley, Kansas. 1941-1951 — Not chosen. 1940 — Marv Huffman, Indiana; Jay McCreary, Indiana; Bob Menke, Indiana; Howard Engleman, Kansas; Bob Allen, Kansas. 1939 — Not chosen Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.