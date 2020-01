BC-BKW–Scores,1st Add

tx < $vscores2 < SOUTH Campbell 48, Gardner-Webb 44< Chattanooga 59, W. Carolina 52< Coastal Carolina 75, Texas St. 67<…

SOUTH

Campbell 48, Gardner-Webb 44<

Chattanooga 59, W. Carolina 52<

Coastal Carolina 75, Texas St. 67<

E. Illinois 83, E. Kentucky 63<

FIU 58, North Texas 56<

Florida 83, Auburn 63<

Furman 62, Mercer 49<

Georgia Tech 67, Florida St. 52<

Hampton 51, Radford 48<

Jacksonville St. 68, Murray St. 51<

Kentucky 81, Alabama 71<

Longwood 84, Charleston Southern 64<

Louisiana-Lafayette 73, South Alabama 68<

Louisville 87, Miami 41<

Morehead St. 75, SIU-Edwardsville 69<

North Carolina 66, NC State 60<

Rice 78, FAU 69<

Samford 74, Wofford 58<

South Carolina 91, Arkansas 82<

Tennessee 84, Mississippi 28<

Tennessee Tech 58, Austin Peay 49<

Texas-Arlington 82, Appalachian St. 60<

UNC Asheville 76, High Point 60<

UNC-Greensboro 63, ETSU 47<

UT Martin 88, Tennessee St. 71<

UTEP 89, Southern Miss. 72<

UTSA 82, Louisiana Tech 73<

Vanderbilt 63, Georgia 55<

Virginia 66, Duke 63<

Virginia Tech 68, Pittsburgh 56<

W. Kentucky 69, UAB 65<

Wake Forest 63, Clemson 58<

Winthrop 52, SC-Upstate 38<

