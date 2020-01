tx < $vscores5 < FAR WEST Boise St. 73, UNLV 66< CS Northridge 95, Long Beach St. 77< Cal Baptist…

tx <

$vscores5 <

FAR WEST

Boise St. 73, UNLV 66<

CS Northridge 95, Long Beach St. 77<

Cal Baptist 83, CS Bakersfield 75<

S. Dakota St. 80, Denver 68<

San Diego St. 72, Wyoming 52<

San Jose St. 69, Nevada 68<

UC Santa Barbara 63, Cal Poly 45<

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.