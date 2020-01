tx < $vscores4 < SOUTHWEST McNeese St. 87, Abilene Christian 84< Nicholls 61, Lamar 52< Oklahoma 72, Texas 62< SMU…

tx <

$vscores4 <

SOUTHWEST

McNeese St. 87, Abilene Christian 84<

Nicholls 61, Lamar 52<

Oklahoma 72, Texas 62<

SMU 81, UCF 74<

Sam Houston St. 67, SE Louisiana 62<

Texas A&M-CC 73, Stephen F. Austin 72<

MORE

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.