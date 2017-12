Women’s College Basketball Scores

By The Associated Press

Friday, Dec. 22 EAST

Brown 92, Boston U. 68

Delaware 71, Loyola (Md.) 38

George Washington 59, Monmouth (NJ) 45

Niagara 81, Colgate 44

Penn 84, Rhode Island 66

UConn 104, Duquesne 52

SOUTH

Abilene Christian 74, Old Dominion 60

High Point 75, W. Carolina 69

N. Kentucky 57, ETSU 45

Radford 69, Towson 66

Samford 82, Troy 76

Tulane 67, UTEP 56

MIDWEST

Loyola of Chicago 57, Ill.-Chicago 55

Michigan St. 83, MVSU 64

Minnesota 101, UC Riverside 75

Missouri 72, Illinois 55

Northwestern 74, E. Illinois 40

Oakland 69, Ark.-Pine Bluff 37

Washington St. 73, Nebraska 61

Xavier 70, Florida A&M 52

SOUTHWEST

SMU 65, McNeese St. 59

Tulsa 68, Arkansas St. 58

FAR WEST

BYU 75, Montana St. 54

Oregon 85, Hawaii 44

Syracuse 69, UNLV 55

UC Irvine 84, Seattle 79

UC Santa Barbara 77, San Diego St. 64

